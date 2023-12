El delantero argentino Calleri podría dejar San Pablo para irse a México o Estados Unidos

El delantero argentino Jonathan Calleri, figura del San Pablo, de Brasil, podría continuar su carrera en el fútbol de México o Estados Unidos, ya que recibió muy buenas ofertas, según lo reveló hoy la prensa brasileña.

En ese sentido, si bien no trascendió cuáles son los clubes interesados, el periódico Lance reveló que su contrato con San Pablo expira en 2026 pero el club atraviesa problemas económicos, de hecho está atrasado con los los sueldos.

Calleri, surgido de All Boys y con un buen paso por Boca Juniors, es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del San Pablo pero su salida podría aliviar la situación económica que atraviesa el club.

No obstante, el delantero, de 30 años, dejó claro en sus últimas declaraciones que le gustaría jugar la Copa Libertadores, competición que San Pablo jugará en 2024.

Calleri fue el segundo máximo goleador de San Pablo en 2023 con 14 goles, apenas detrás de Luciano, con 15, por lo tanto, su baja sería bastante significativa para el técnico Dorival Júnior. (Télam)