El delantero argentino Gustavo Del Prete pasó del Necaxa a Mazatlán en el futbol mexicano

El delantero argentino Gustavo Del Prete jugará con Mazatlán de la primera división mexicana, proveniente de Pumas de la UNAM; en donde debido a sus flojas actuaciones no era querido por los hinchas, señaló hoy la prensa azteca.

El acuerdo entre Pumas y Mazatlán ya fue alcanzado y el delantero, ex Estudiantes de La Plata de27 años, firma contrato por tres años, indicó MedioTiempo.

Necaxa también había mostrado interés en contratarlo pero no se pudo avanzar en la negociación debido a las diferencias económicas con Pumas.

Pero para fortuna del jugador surgió Mazatlán y lo contrató ya que la actualidad del argentino en Pumas era mala. Del Prete era abucheado por lo hinchas y el pasado domingo en el triunfo de 1-0 ante Bravos lo silbaron cuando se dio a conocer la formación del equipo.

Del Prete, ex Cipolletti de Rio Negro y Montevideo City Torque de Uruguay, llegó con buen cartel para el Apertura 2022 procedente de Estudiantes pero no logró corresponder a la expectativa.

En Mazatán además juegan los argentino Lucas Merolla (ex Huracán) y Facundo Almada (ex Rosario Central). (Télam)