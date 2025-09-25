Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una historia que tuvo consecuencias notables, le otorgó al Club Independiente el título de campeón en la temporada 1993/1994 mediante una resolución del Consejo Federal que en lo previo, los había “excomulgado” del partido que disputaran con el primer equipo de Bancruz, lo que armó un revuelo mas que singular por esos días.

Lo cierto es que el 21 de enero de 1993 y en el marco del torneo oficial de la Liga el Club Independiente le gana a Bancruz por 3 a 0 y tiempo después, los bancarios presentan una denuncia por la mala inclusión del jugador Efraín Vargas Montiel, lo que dejaba a Independiente sin posibilidades de asumir el campeonato de la liga y se lo quedaba Bancruz.

Comenzaron una serie de idas y venidas dentro y fuera de la Liga hasta que intervino el Consejo Federal mediante despacho nro. 9853 Expediente 2268 y quizás poner a consideración la resolución aclare mas el panorama de lo que sucedió porque esta decía textualmente que ::”… Visto y Considerando las presentaciones efectuadas por la Liga de Fútbol de Río Gallegos fechadas el 29 de marzo y el 13 de abril de 1993 mediante las cuales se solicita una serie de aclaraciones sobre los alcances del resolutorio nro. 9839 emanado de este organismo el 19 de marzo de 1993…que en el citado pronunciamiento se hizo lugar al reclamo de apelación interpuesto por el Club Social y Deportivo Bancruz disponiendo sancionar al Club Independiente con la pérdida del partido que el 21 de enero de 1993 había disputado con el nombrado en primer término, por aplicación del artículo 107 inciso a) del Reglamento de Transgresiones y Penas, y además modificando en cómputo de penas de suspensión aplicada al Club Independiente por desacato…que las presentaciones ahora efectuadas por la Liga de Futbol de Río Gallegos motivaron un estudio mas profundo del tema en examen llegándose a la conclusión que el dictamen del Tribunal de Penas de la citada liga, de fecha 28 de enero de 1993 se ajusta a derecho reglamentario, toda vez que su actuación de oficio se circunscribió a condenar al Club Independiente con suspensión de afiliación al incorporar y hace actuar en su equipo al jugador inhabilitado / art.70 y 75 inc B.del RTP-Desacato, y agravar la pena al propio jugador por imperio del at 215 del RTP manteniendo el resultado registrado en el campo de juego (tres goles a cero a favor del Club Independiente),…”

“.. que este criterio desde el punto de vista estrictamente deportivo es lo mas justo, ya que un organismo disciplinario no puede ni debe suplir con su actuación la inacción o inactividad de aquel club que por su propio derecho no reclamó, dentro de los términos y las normas establecidas por las desventajas,…que es de toda evidencia entonces que el Tribunal de Pena al no tener establecido un término para actual de oficio podría adoptar decisiones retroactivas con imprevisibles consecuencias, teniendo en cuenta que su limitada facultad lo llevaría a poder modificar resultados y por lo mismo clasificaciones anteriores, lo que indudablemente llevaría a crear un clima de inseguridad in eternun…que en virtud de todo lo dispuesto por el Tribunal de Penas de Río Gallegos el 28 de enero de 1993 manteniendo firme el resultado del partido entre los clubes Independiente y Bancruz el 21 de enero de 1993 que favoreció al primero por tres goles a cero, y por ende modificar lo dispuesto por este organismo mediante resolución 9839 de fecha 19 de marzo de 1993 RESUELVE: Artículo 1° modificar el despacho 9839 de fecha 19 de marzo de 1993 mediante el cual se dispuso la pérdida del partido al Club Social y Deportivo Independiente disputado el 21 de enero de 993 fre3nte a su similar Social y Deportivo Bancruz de Río Gallegos.”

Con esto los rojos de la calle Alvear lograban el tan ansiado título debido a que los bancarios habían protestado fuera de término, pero si bien primero se le otorgó los puntos a Bancruz, mediante esta resolución se los devolvieron a Independiente y éste fue campeón, en una “marcha atrás” histórica para los rojos.