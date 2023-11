El DT Fernando Diniz se quejó de que la hinchada de Brasil gritó "ole" a favor de Argentina

El director técnico del seleccionado de Brasil, Fernando Diniz, se quejó hoy de que la propia hinchada brasileña gritó "ole" y festejó irónicamente la victoria de Argentina en el estadio Maracaná por 1-0, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

"Los hinchas tienen derecho a hacer lo que quieran. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. La hinchada tiene pasión y quiere ganar, es natural. Entonces tiene derecho a abuchear. Pero creo que gritarle "olé" a Argentina es un poco excesivo. Pero abuchear, estar inquieto porque el equipo no gana es comprensible. Pero decirle "olé" a la Argentina… hubo gente que repudió este gesto en las tribunas", dijo Diniz.

La victoria argentina fue la primera derrota de Brasil como local en la historia de las eliminatorias.

Sin embargo, Diniz sostuvo que el resultado fue injusto debido a que su equipo "jugó mejor" que el de Lionel Scaloni.

"Aunque tuvimos una cantidad similar de chances, Brasil provocó mucho más peligro. Argentina no tuvo chances, la única que tuvo fue en el córner, nos equivocamos en la marcación y Otamendi logró el gol. También tuvimos ocasiones en muchos contraataques claros para acertar el último pase y poder rematar. Estábamos mucho más cerca de la victoria que Argentina. El resultado me pareció bastante injusto", explicó en conferencia de prensa.

Diniz pudo haber dirigido su último partido oficial tras el interinato de un año, a la espera de que la Confederación Brasileña de Fútbol, tal como lo anunció, contrate al entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti.

El entrenador interino es el director técnico de Fluminense, reciente vencedor de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

(Télam)