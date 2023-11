El DT "Kily" González busca variantes en Unión para reemplazar al suspendido Mosqueira

El director técnico de Unión de Santa Fe, Cristian "Kily" González, busca variantes para reemplazar al suspendido Joaquín Mosqueira en la mitad de la cancha, el principal problema que debe resolver para enfrentar en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional a Tigre, en un partido que debe ganar para no descender de categoría.

La expulsión de Mosqueira ante Belgrano de Córdoba agravó las falencias que tienen el plantel de Unión en esa zona de la cancha, que se basan en un plantel corto y poco experimentado y, especialmente, en la ausencia de Enzo Roldán, quien no jugará hasta 2024 por una operación de rodilla.

Las opciones se reducen a Tiago Banega, cuyo nivel no ha conformado en los partidos que ingresó, y Patricio Tanda, el joven que llegó desde Racing Club pero que se recupera de una lesión muscular y habrá que ver si llega en condiciones de ser tenido en cuenta.

En ese sentido, juega a favor del equipo "tatengue" que recién debe jugar en el fin de semana del 25 y 26 de noviembre, tras el receso por la doble fecha de Eliminatorias.

En el partido jugado en Córdoba, el técnico González improvisó con el zaguero Franco Pardo como mediocampista una vez que fue expulsado Mosqueira, pero el resultado en contra (1-4) habla a las claras de que el equipo no halló soluciones.

Unión está obligado a ganarle a Tigre para seguir con posibilidades de esquivar el descenso, ya que en la tabla general de la temporada solo supera a Arsenal, ya descendido a la Primera Nacional, y está 2 puntos por debajo de Colón y Gimnasia La Plata, y a 3 de Vélez Sarsfield y Sarmiento.

