El DT Larriera estudia alternativas para reemplazar al expulsado Banega

El director técnico de Newell's, Mauricio Larriera, analiza y evalúa junto a su cuerpo técnico las opciones que tiene a mano para reemplazar a Ever Banega, el volante ofensivo, capitán y figura del equipo, que fue expulsado ayer a los 24 minutos del primer tiempo del partido que los "rojinegros" perdieron 2-0 contra Estudiantes, en La Plata, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

A los 20 minutos del primer tiempo, Banega fue muy fuerte a disputar una pelota abajo en la mitad de la cancha y en su envión golpeó con la suela de su botín derecho la rodilla izquierda del mediocampista "pincha" Santiago Ascacíbar, quien también había ido al piso.

El árbitro Leandro Rey Hilfer lo amonestó, pero fue llamado por el VAR, donde el juez revisó la falta y finalmente anuló la tarjeta amarilla y expulsó directamente a Banega.

En este sentido, el uruguayo Larriera confió que "hablé ahí, pero hay veces que hay que ser un poco psicólogo y dejar pasar la bronca. Con lo que pasó, el primer dolido es Ever. No es un jugador malintencionado y es tremendamente importante para nosotros".

Con respecto al futuro inmediato, Larriera abundó que "los jugadores hicieron un gran gasto, metieron todo el partido. No es fácil ante rivales como Estudiantes. El grupo quedó dolido pero no nos podemos caer. No vamos a cambiar por dos resultados, por dos partidos, seguiremos manteniendo la forma en que nos entrenamos y competimos".

Luego de la expulsión, Larriera mantuvo el equipo con dos volantes -Rodrigo Fernández y Franco Díaz- y tres delanteros: "Panchito" González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre, con el objetivo de no replegarse y así logró jugar un partido de ida y vuelta, con algunas llegadas claras.

Ahora, con vistas al clásico del domingo de local contra Rosario Central, Larriera debería buscar al jugador del plantel de características más similares a Banega, si mantiene su idea de no cambiar la forma de jugar por dos resultados adversos como las caídas 4-0 como local contra Racing y 2-0 de visitante frente a Estudiantes.

El volante ofensivo zurdo Guillermo Balzi, quien ingresó ayer por Francisco González, aparece a priori como el jugador más parecido a Banega del plantel profesional "rojinegro".

Otra opción que tiene Larriera es reemplazar a Banega con un volante central de marca como Julián Fernández -quien también entró ayer- y ubicar por los costados al uruguayo Rodrigo Fernández y al exPlatense Franco Díaz, en una especie de triple 5.

En tanto, otra alternativa más ofensiva es el delantero uruguayo Guillermo May, quien en los cinco primeros partidos fue titular como atacante por la derecha hasta que ayer fue reemplazado desde el inicio por "Panchito" González. (Télam)