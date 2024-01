El ecuatoriano Jhonny Quiñónez llegó a la Argentina para incorporarse a Independiente

El mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñónez llegó esta mañana a la Argentina, se realizó la revisación médica de rigor y se transformó en la quinta incorporación de Independiente, equipo dirigido por Carlos Tevez.

"Son mis primeras horas en Argentina, esperando que todo salga bien, así me puedo sumar al grupo ya", declaró el volante de 25 años, antes de ingresar al sanatorio para realizar estudios físicos.

Además, el jugador oriundo de Quito, comentó sobre el tiempo que llevaron las negociaciones para su arribo a Independiente: "Así son las negociaciones, si bien por un momento fue cayéndose, siempre tuvimos la fe de que se iba a dar".

"Entre clubes -Independiente y Aucas-, intentaban ponerse de acuerdo, y al final se terminó dando, que es lo importante. Ahora estamos acá para hacer las cosas bien", sostuvo el volante.

El jugador admitió que todavía no habló con el entrenador, pero si confirmó que se comunicó con Nicolás Chiesa, ayudante de campo.

Por último y sobre su estado fìsico, Quiñónez aseguró: "la última semana estuve trabajando con Aucas, si todo sale bien, me podré integrar al grupo".

El mediocampìsta llegó procedente del club Aucas, de Quito, al que Independiente le compró el 50 por ciento del pase, valuado en un millón de dólares, que se pagará en cuotas durante el corriente año.

Hasta el momento se incorporaron al equipo de Avellaneda, el delantero Maestro Puch (a préstamo por un año procedente de Atlético Tucumán), el mediocampista Alex Luna (tambièn a préstamo por un año, desde Atlético Rafaela)

También arribaron el atacante paraguayo Gabriel Ávalos, procedente de Argentinos Juniors (firmó contrato hasta diciembre de 2026) y el lateral izquierdo Adrián Spörle (llegó libre desde el descendido Arsenal y firmó contrato por dos años). (Télam)