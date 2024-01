El enojo de Grindetti por el cancelado viaje a Miami: "Estos tipos jodieron a Independiente"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, expresó hoy su enojo con la empresa que tenía que organizar la pretemporada en Miami, que fue cancelada a último momento del martes.

"Estos tipos jodieron a Independiente y todos se tienen que enterar", apuntó Grindetti, en referencia a la empresa Black & White INC, que tenía que organizar la pretemporada del equipo que dirige Carlos Tevez en Miami.

En diálogo con la radio D Sports, Grindetti ratificó que el club iniciará acciones legales contra la empresa por incumplimiento comercial.

"Un dirigente nuestro fue a Miami y nos enteramos de que no habían pagado el hotel ni el predio. Queremos un resarcimiento porque nos dejaron pegados y por el perjuicio que nos generaron", reclamó el presidente del "Rojo".

Grindetti también reveló que antes de anular el viaje, la empresa les había ofrecido volar en un avión chárter de la Fuerza Aérea.

En las últimas horas también surgieron versiones de que esta misma empresa se había acercado a Rosario Central cuando el "Apache" era el entrenador.

"Carlos los conoce pero no tiene ninguna responsabilidad. Hablé mucho con el irresponsable de la empresa. Fue un tema de incumplimiento comercial porque nos mandaron la oferta por escrito", explicó Grindetti.

Independiente volverá a entrenarse en el predio de Villa Domínico mientras la dirigencia analiza "otras opciones" para la pretemporada. (Télam)