El entrenador Ancelotti dejó claro que está cómodo en el Real Madrid y que espera renovar

El entrenador italiano Carlo Ancelotti aseguró hoy que "no tiene prisa, ni problemas" a la hora de esperar un ofrecimiento de renovación de su contrato con el Real Madrid dejando entrever que no tiene en mente la chance de dirigir al seleccionado de Brasil

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana Ancelotti señaló: "Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Para renovar no tenemos ni prisa ni problemas, estoy cómodo".

De esta forma el italiano cambió el tono de sus pasadas rondas de prensa en las cuales marcó una línea negándose a responder preguntas relacionadas con su futuro.

"El día es el primero de julio de 2024. Hasta el 30 de junio estaré aquí", aseguró Ancelotti cuando fue consultado sobre cuanto aguardaría por una decisión al respecto de la directiva del Real Madrid, consignó el diario deportivo As.

Además del deseo de Ancelotti por seguir con su tarea en el Real se complicó y mucho la posibilidad de ser DT de Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sufrió un revés judicial el pasado jueves, cuando el presidente Ednaldo Rodrigues fue despojado del cargo por orden de un tribunal.

Rodrigues fue destituido por orden de un tribunal de Río de Janeiro, que anuló las elecciones celebradas por la CBF en 2022, debido a una serie de irregularidades en la organización de la votación.

El anterior presidente de la CBF era el máximo impulsor de la llegada de Ancelotti al seleccionado brasileño y ya fuera del organismo esa posibilidad quedó en la nada.

(Télam)