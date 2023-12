El entrenador argentino Luis Zubeldía aún no arregló su continuidad en la Liga de Ecuador

El entrenador argentino Luis Zubeldía, quien el domingo se consagró campeón de Ecuador con la Liga Deportiva de Quito, aún no arregló su continuidad al mando del equipo a causa de la fría relación que mantiene con la dirigencia, consignó hoy la prensa ecuatoriana.

Zubeldía, quien también ganó esta año la Copa Sudamericana, parecía tener asegurada su continuidad en el club quiteño, pero hoy todo esta muy frío y el ex DT de Lanús y Racing podría abandonar el cargo a fin de mes.

"Este último mes lo hemos sufrido mucho con el cuerpo técnico, porque el futuro es incierto. Estuvimos naufragando en situaciones complicadas", dijo Zubeldía en medio de los festejos del título ecuatoriano luego de superar a Independiente del Valle en definición con remates desde el punto penal.

En noviembre pasado, tras ganar la Sudamericana, todo parecía color de rosa.

Ese día, Zubeldía agradeció y se atrevió a soñar al decir : "Ahora queremos esa", refiriéndose a la Copa Libertadores, señaló el diario Primicias de Guayaquil.

Todo marchaba bien, Zubeldía pidió que sigan en el club como el peruano Paolo Guerrero y los argentinos Facundo Rodríguez y Mauricio Martínez, pero en los últimos días, todo se enfrió y ya no se habla de renovaciones de contratos.

La relación de Zubeldía con el presidente Isaac Álvarez atraviesa el pero momento a tal punto que el dirigente no fue al estadio para festejar el nuevo titulo cuando hace un mes ingresó con la Copa Sudamericana al campo de juego. (Télam)