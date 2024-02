El entrenador de All Boys resaltó que su equipo mostró "aplomo y oficio" en el debut

César Monasterio, entrenador de All Boys, analizó el triunfo, por 1 a 0, de su equipo sobre Tristán Suárez por la fecha inicial de la temporada 2024 de la Primera Nacional y resaltó que "es muy importante arrancar ganando y sobre todo de local".

El exDT de Liniers, Laferrere y San Martín de San Juan destacó que el equipo de Floresta tuvo "aplomo y oficio para manejar, sobre todo en el segundo tiempo, un partido difícil sin demasiados sobresaltos".

Monasterio destacó además la tarea del arquero Thiago Libares, quien arribó al club desde Claypole, que milita en la Primera C.

El entrenador advirtió que el guardavallas, de 26 años, "es un chico con muchos partidos en Primera, aunque sea en otra divisional. Y le tocó debutar con el pie derecho y ser muy importante para el resultado final".

Por último, el técnico albo también se refirió a la presencia de los experimentados Hernán Grana y Maximiliano Coronel, argumentando que ambos "son muy importantes porque se conocen, hablan mucho y hacen que una defensa nueva no se muestre como nueva". (Télam)