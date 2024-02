"El equipo no mereció perder", expresó el DT Diego Martínez

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, manifestó que su equipo no mereció perder en el partido que anoche le ganó Lanús por 2 a 0 por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.

"El equipo no mereció perder, hizo méritos para llevarse más de lo que nos estamos llevando hoy. Seguiremos trabajando para corregir los errores y seguir creciendo como equipo”, expresó el exentrenador de Huracán y Tigre en Vísperas del Superclásico ante River Plate.

Sobre su estadía hasta el momento en el “Xeneize”, expresó: “Hoy es el sexto partido que estamos al frente del equipo, en menos de un mes, y ese conocimiento que uno muchas veces tiene en la preparación”.

Agregó: “prácticamente no tenemos tiempo de trabajo y estamos compitiendo cada 3 días, no es una excusa ni mucho menos”.

“En el segundo tiempo el equipo jugó con mucha autoridad en el campo rival. Creo que si hubiésemos estado más juntos en la primera parte nos habríamos sentido más cómodos, pero la clave es que el gol tempranero nos dejó incómodos en el partido. No fue lo ideal el primero tiempo, sobre todo los primeros minutos, donde nos costó las segundas pelotas. En una perdida sufrimos el gol, el equipo se posicionó en campo rival”, analizó el DT.

“El equipo se posicionó en campo rival. Valoro la búsqueda y la insistencia del equipo en tratar de descontar", cerró Martinez. (Télam)