El esloveno Luka Doncic marcó 73 puntros en el triunfo de Dallas ante Atlanta por 148-143

El esloveno Luka Doncic marcó anoche 73 puntos -el cuarto registro más alto de la historia de la liga- en el triunfo como visitante de Dallas Mavericks (25-20) ante Atlanta Hawks (18-27), por 148 a 143, en una nueva jornada celebrada anoche por la fase regular de la NBA.

Doncic, en 44 minutos y 43 segundos en el rectángulo de juego del State Farm Arena, sumó 17-20 en dobles, 8-13 en triples, 15-16 en libres, 10 rebotes y siete asistencias.

La anterior mejor marca de la carrera del esloveno era de 60 puntos, anotados en diciembre de 2022 contra los New York Knicks.

Doncic, de 24 años, estableció el nuevo récord de puntos en la historia de los Dallas Mavericks y la cuarta mejor actuación de siempre en la NBA después de Wilt Chamberlain (100 puntos) en 1962, Kobe Bryant (81) en 2006, y de nuevo Chamberlain (78) en 1961.

Quedan en la anécdota los 21 puntos logrado por Josh Green como segundo goleador de Dallas, octavo en la Conferencia Oeste, y los 30 convertidos por Trae Young para los Hawks, décimo en la Este.

Otros resultados: San Antonio 116-Portland 100, Indiana 133-Phoenix 131, Charlotte 104-Houston 138, Toronto 107-LA Clippers 127, New Orleans 83-Oklahoma City 107, Milwaukee 100-Cleveland 112 y Memphis 107-Orlando 106.

En la Conferencia Este es líder Boston con 35-10, seguido por Milwaukee 31-14, Philadelphia 29-14, Cleveland 27-16 y New York 28-17; mientras que en el Oeste Minnesota y Oklahoma City 32-13, LA Clippers 29-14, Denver 31-15, LA Clippers 28-14 y Sacramento 25-18. (Télam)