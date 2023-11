El español Carlos Alcaraz se comprometió para jugar por primera vez la Laver Cup en 2024

El tenista español Carlos Alcaraz, segundo del ranking mundial, fue incluido hoy como principal raqueta del equipo de Europa para jugar por primera vez la Laver Cup, el torneo de exhibición que en septiembre de 2024 se jugará en Berlín.

"Significa mucho representar al equipo de Europa en la Laver Cup, es un gran honor que me hayan incluido", comentó en tenista nacido en Murcia hace 20 años, en declaraciones que publicó la página web oficial del torneo y replicó la agencia de noticias DPA.

Alcaraz, quien conquistó 12 títulos en su carrera, dos de ellos de Grand Slam, el US Open 2022 y Wimbledon 2023, fue nombrado durante esta jornada para liderar el equipo europeo que año tras año enfrenta a otro denominado Resto del Mundo por el capitán, el extenista sueco Björn Borg.

"Haré todo lo que se me pida para recuperar la Laver Cup para Europa. Estoy impaciente por saber quién me acompañará en el equipo el próximo septiembre", añadió el español, quien escolta al serbio Novak Djokovic en el ranking mundial.

El certamen, que este año fue ganado por el Resto de Europa, se jugará el año próximo en el estadio Mercedes-Benz Arena, en Berlín, del 20 al 22 de septiembre.

"Estoy muy emocionado de que Carlos se una nuestro equipo, el objetivo es ganar y tenerlo comprometido con la causa es muy bueno, un anticipo de los importantes tenistas que pensamos sumar", comentó el sueco Borg, considerado una de las mejores raquetas de la historia.

(Télam)