El español Carlos Sainz confesó que desea estar "muchos años" en Ferrari

El piloto español Carlos Sainz confesó que su deseo es estar "muchos años más" en Ferrari, escudería italiana de F1 con la que tiene contrato hasta fines del 2024 y podría renovar por 2025.

"Quiero empezar 2024 sabiendo dónde voy a correr en 2025 y mi siguiente destino, y mi prioridad es renovar y seguir muchos años más en Ferrari porque las dos partes estamos contentas. Tenemos tres meses para llegar a ese acuerdo antes de la primera carrera del año próximo", declaró Sainz en un evento publicitario en Madrid, destaca este martes el sitio Motorsport.com.

Sainz agregó: "Se habla de lo que me ofrecen, pero se dice sin saber. No especularé. Yo quiero renovar y me gusta hacerlo por más de un año: esa es mi intención. Me siento muy valorado por Ferrari. Me siento querido y renovaré si me sigo sintiendo así".

Al igual que el monegasco Charles Leclerc, el contrato de Sainz vencerá en 2024 y de ahí las expectativas del madrileño por acelerar las conversaciones para seguir el 2025 en la histórica escudería de la Fórmula 1.

Durante la última temporada Ferrari debió rendirse, como el resto de los equipos, ante el poderío de Red Bull, que se alzó con el campeonato de constructores y con el de pilotos ubicando al neerlandés Max Verstappen y al mexicano Sergio "Checo" Pérez en los dos primeros lugares de esa competencia.

En tanto Leclerc y Sainz terminaron sexto y octavo en el ranking de pilotos 2023, mientras que Ferarri se coronó tercera entre los constructores detrás de Red Bull y Mercedes. (Télam)