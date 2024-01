El español Rafael Nadal fue nombrado embajador de la Federación Saudita de tenis

El tenista español Rafael Nadal, quien suma 22 títulos de Gran Slam, es el nuevo embajador de la Federación Saudita de Tenis y tendrá como finalidad ayudar a hacer crecer el deporte e inspirar a una nueva generación de atletas en Arabia Saudita.

La llegada del español, quien no está jugando el Open de Australia a causa de una lesión muscular, fue anunciada por el organismo saudita.

Nadal dedicará tiempo en el reino para nutrir y planificar el desarrollo de niños y niñas en el deporte, así como aumentar el interés por el tenis entre la población joven del país.

"Dondequiera que mires en Arabia Saudita, puedes ver crecimiento y progreso y estoy emocionado de ser parte de eso", explicó Nadal en un comunicado difundido por la Federación Saudita de Tenis y la red social X (ex Twitter).

El Mallorquín tambien señaló “Sigo jugando tenis porque me encanta. Pero quiero ayudar a que el deporte crezca en todo el mundo y en Arabia existe un potencial real. Los niños aquí miran hacia el futuro y sienten pasión por todos los deportes. Si puedo ayudarlos a tomar una raqueta o simplemente a ponerse en forma y disfrutar de los beneficios de una vida saludable, estaré feliz de haber marcado la diferencia”.

En Arabia Saudita hay 177 clubes de tenis, un aumento del 146 por ciento desde 2019, y en los pasados cuatro años, el número de jugadores registrados subió un 46 por ciento, a 2.300, y el número de menores de 14 años aumentó de 500 a 1.000.

(Télam)