El favorito "Fran" Cerúndolo debuta en el Córdoba Open

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, máximo favorito al título, enfrentará hoy al español Jaume Munar por los octavos de final del Córdoba Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 640.705 dólares.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial de la ATP, jugará no antes de las 18.30 ante Munar (74), un rival al que superó las tres veces que se enfrentaron, en el Challenger de Guayaquil de 2020, y en el Argentina Open y Roland Garros, ambos el año pasado.

En el caso de ganar, el argentino de 25 años jugará en los cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizarán no antes de las 16 el santafecino Facundo Bagnis (207) y el español Roberto Carballes Baena (65).

La tercera jornada del Córdoba Open tendrá además a otros dos argentinos en acción: el platense Tomás Martín Etcheverry y el rosarino Federico Coria.

Etcheverry (29), tercer favorito al título detrás de Cerúndolo y Báez, jugará por los octavos de final no antes de las 20 ante el español Bernabé Zapata Miralles (79).

"Fefo" Coria (93), quien defiende los puntos de la final a la que arribó el año pasado (perdió con Báez), enfrentará desde las 14 al catalán Albert Ramos (84), de 36 años y campeón del Córdoba Open en la edición de 2022, siendo además el tenista que más partidos jugó en el torneo: 19.

El ganador del cruce entre Coria y Ramos jugará en cuartos de final ante Etcheverry o Zapata Miralles.

En cuanto a Báez (26), el campeón vigente, su debut está previsto para este jueves ante el boliviano Hugo Dellien (112).

Báez, quien le dio a la Argentina el punto decisivo el fin de semana en la Copa Davis, en el triunfo sobre Kazajistán por 3-2 en Rosario, podría encontrarse en cuartos de final con otra raqueta argentina: Facundo Díaz Acosta (95) o Thiago Tirante (109), quien anoche cerró la jornada con un triunfo sobre el marplatense Francisco Comesaña (120) por 6-1 y 7-6 (7-4). (Télam)