El francés Benzema volvió a los entrenamientos en Al-Ittihad de Gallardo

El goleador francés Karim Benzema volvió hoy a los entrenamientos en Al-Ittihad de Arabia Saudita, dirigido por Marcelo Gallardo, luego de las reiteradas ausencias que motivaron su apartamiento del plantel.

Benzema, de 36 años, retomó el trabajo en Al-Ittihad, según confirmó el club saudí en sus redes sociales con las fotografías de una nueva práctica bajo las órdenes de Gallardo.

El ex goleador de Real Madrid de España trabajó a la par de sus compañeros luego de un mes. Benzema no participó de los primeros días de pretemporada porque adujo problemas para regresar como consecuencia de un ciclón en las Islas Mauricio, su lugar elegido para las vacaciones.

Con el correr de los días, el "Gato" se mantuvo ausente, lo cual generó el malestar de Gallardo y las autoridades de Al-Ittihad.

La prensa internacional deslizó que Benzema tenía pensado marcharse de Al-Ittihad, ante supuestos intereses de clubes europeos y al no adaptarse a su estadía en Arabia Saudita, pero finalmente consensuó su continuidad.

El plantel de Al-Ittihad trabajó de cara al partido del próximo miércoles ante Al-Taee, por la liga saudí, donde el equipo de Gallardo se posiciona séptimo con 28 puntos. (Télam)