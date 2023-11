El fútbol femenino, en alerta contra las Sociedades Anónimas Deportivas

Con la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) nuevamente instalada en Argentina luego de que Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), se manifestara a favor de la privatización del fútbol, clubes de todas las categorías se pronunciaron en contra de un eventual desembarco de las SAD y defendieron la figura de asociación civil sin fines de lucro, una lucha a la que se sumó el fútbol femenino por el eventual impacto que podría generar en la disciplina el ingreso de capitales privados con su lógica de rentabilidad.

Paula Ojeda, Gerenta de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien el pasado lunes encabezó una histórica reunión en AFA en la que más de 100 mujeres que trabajan en los diferentes clubes de Argentina se convocaron para manifestar su rechazo a las SAD, habló con Télam, defendió su postura y contó cómo la privatización de las instituciones podría afectar al fútbol femenino.

"La figura de las SAD se basa en generar beneficios económicos, persigue ganancias de empresas o grupos. Es decir, son completamente lucrativas. Su eventual llegada generaría un daño muy grande a todo el fútbol y más al femenino", comenzó Ojeda.

"Los clubes y su gente no sólo trabajan para el fútbol femenino profesional o amateur, también lo hacen por su identidad, su cultura, para sacar a los niños y las niñas de las calles, para contener a personas vulnerables, para transmitir valores. Está muy bien que las instituciones defiendan ese compromiso y me llena de orgullo que las mujeres volvamos a levantar la voz unidas, defendiendo lo que nos corresponde, que es que los clubes son de las socias y socios", consideró.

Para cerrar, explicó: "El fútbol femenino es parte fundamental del empoderamiento de las mujeres en el deporte y en la vida institucional. Cada vez son más las personas que siguen los partidos, y esas personas son socias y socios de clubes. Desde nuestros lugares trabajamos para que el fútbol femenino tenga cada vez mayor visibilidad y crecimiento".

"Es por eso que, ante estas manifestaciones, las mujeres del fútbol nos autoconvocamos en la sede de Viamonte de la AFA. Venimos trabajando tanto y desde hace mucho tiempo para tener espacios en las instituciones y sabemos que siempre hay que luchar, que juntas transformamos las cosas. Tenemos que volver a hacernos escuchar", completó.

En la misma línea, Marcelo Achile, vicepresidente de AFA y quien desde su rol acompañó el encuentro de mujeres en la sede de la entidad que regula el fútbol en nuestro país, también se posicionó en contra de las SAD en diálogo con Télam: "La pasión no se negocia. Los clubes tienen que estar siempre en mano de sus socios y socias. Ya vinieron varias veces con la propuesta de las SAD y siempre dijimos que no, que ese formato no tiene lugar en nuestros clubes".

"El objetivo, desde la razón de la constitución de una Sociedad Anónima, es el lucro. Tiene que ver 100% con lo comercial. Y los clubes, como Asociaciones Civiles sin fines de lucro, tienen que ver con el bien común, el bien de la comunidad. No tiene nada que ver la historia de los clubes con las Sociedades Anónimas. El fútbol ya le dijo que no, el fútbol femenino le dijo que no y las subcomisiones de Derechos Humanos también dijeron que no".

La AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) acordaron la profesionalización del fútbol de mujeres en Argentina en marzo de 2019 en busca de una actividad más equitativa, inclusiva y diversa, lo que implicó el pago de contratos con un salario básico establecido más el beneficio de una obra social y atención médica.

En el país, se calcula que poco más de la mitad de las futbolistas de los 20 planteles de primera división son profesionales, aunque sus sueldos promedio no alcanzan ni el 5% de lo que perciben los hombres.

(Télam)