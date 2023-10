Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante este fin de semana jugarán las Primeras C y D dependientes de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios. La Primera C jugará en el Estadio Aníbal Rey Méndez de Ferrocarril YCF, mientras que la cuarta categoría disputará sus duelos en la cancha de Sur 87.

En la reunión de delegados de esas categorías también salieron las sanciones correspondientes a la segunda fecha. Así, por la C: Sebastián Ayala de Pasaje Aragón con dos fechas de suspensión; Exequiel Velásquez de Deportivo Fénix con dos fechas de suspensión, y Pablo Haro de Ragazzi obtuvo una fecha afuera de la cancha.

Ya por la categoría D son las siguientes: Lucas Zúñiga de Villa Mitre con una fecha de suspensión; Darío Rodríguez de Atlas con una fecha de suspensión; Nicolás Modarew y Christian Riquelme del Club La Vega con una fecha para cada uno; Alfredo Ávalos de Deportivo Caly se perderá la siguiente jornada, y Ramón Gómez de Misioneros y José Rodríguez de Vagamundos no jugarán la fecha a disputarse.

Primera C

Este sábado en el estadio de Ferrocarril YCF se harán tres encuentros: a las 13:00, Fortín Marina se medirá frente a Defensores del Sur; desde las 15:00, Deportivo Malvinas chocará contra Pasaje Aragón, y cerrarán la jornada, desde las 17:00, SOEM vs. Ragazzi.

El domingo seguirán los partidos de esta categoría en el Aníbal Rey Méndez: 11:00, Panteras vs. San Antonio; 13:00, Quilmes vs. Atlético Federal; 15:00, Atlético Salta vs. Ahoniken, y, a las 17:00, Deportivo Fénix vs. Bella Vista.

El lunes -feriado- se terminará la fecha: desde las 13:00, Racing se medirá frente a O’Higgins; a las 15:00, La Academia se cruzará contra Miramar, y cerrarán la tercera fecha, a las 17:00, Juventud Unida vs. Chopper’s.

Primera D

El sábado arrancará la acción en la cancha de Sur 87: desde las 13:00, el local recibirá a Misioneros; a las 15:00, Villa Mitre se enfrentará a Atlético Mineiro, y cerrarán la jornada, a las 17:00, Vagamundos vs. Los Pibes.

Ya el domingo, a las 11:00, Santa Cruz FC se medirá frente a Deportivo Cacique; dos horas más tarde, Real Sociedad hará lo propio frente a Deportivo Cali; a las 15:00, Deportivo Urbano jugará frente a Halcones del Norte, y cerrarán el día: Río Gallegos FC vs. Arco Iris.

En el feriado se terminará la jornada: 13:00, Gas Aike vs. Atlas; 15:00, Deportivo La Vega vs. 22 de Septiembre, y cerrarán desde las 17:00: Q Picu vs. Bet-El.