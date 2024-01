Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Cuándo arranca? Todos se preguntan, pero hay un punto no menos que es la intervención que tiene la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios de Río Gallegos. La Inspección General de Personerías Jurídicas ya confirmó la Comisión Normalizadora y esta misma tiene 90 días para concretar las pautas marcadas por la Inspección. Por lo mismo, podremos no ver fútbol barrial como mucho, hasta tres meses.

Además de la intervención, la Asociación Independientes de Árbitros de Río Gallegos pudo realizar su asamblea general y pudieron elegir a un nuevo representante. Juan “El Chino” García será quien tendrá el mando.

La temporada 2023/24 arrancó a mediados del mes de septiembre. La misma se jugó hasta los últimos días del 2023 y luego ocurrió la intervención. La Primera A es la categoría que está más avanzada, y no por mucho, diez fechas se completaron en esta división. Mientras en la B, C y D completaron nueve jornadas.

Primera A

El formato de esta categoría es la siguiente, los dos últimos de la tabla descienden, 19° y 18° jugarán la promoción y los primeros ocho se medirán para definir al campeón, 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Los cuatro ganadores de esos cruces se medirán en un cuadrangular para ver quien es el campeón de la máxima categoría.

El puntero de esta división es Unión Petroleros Privados y, de muy cerca lo sigue Belgrano y, un poco más rezagado se encuentra Deportivo Cristal. En la zona de descenso actualmente se encuentran Jorge Newbery y Car Mar, mientras en promoción están Palermo y La Kuadra.

Primera B

En esta categoría y en la C y D se juega con este formato. Los dos primeros ascenderán directamente a la Primera A. Mientras del tercero al décimo jugarán: 3° vs. 10°, 4° vs. 9°, 5° vs. 8 y 6° vs. 7°, luego jugarán semifinales y final. Los dos clubes que lleguen a la final tendrán asegurado jugar la promoción.

Amistad y Unión Santiago son los punteros con 25 puntos y, muy por debajo se encuentra Chaco. Mientras en zona de descenso están San Martín y Petrel, mientras en promoción se encuentran Tigre RG y San Benito.

Primera C

Esta categoría tiene el mismo formato que la Primera B y D. Al igual que la segunda división, hay dos líderes, La Academia y Pasaje Aragón con 20 unidades. Le sigue Atlético Federal con 19 y Atlético Salta con 18. Ya en zona de descenso, están Ahonikén y Ohiggins, mientras en promoción se encuentran Bella Vista y Miramar.

Primera D

El líder es Bet–El con 22 puntos, lo sigue Atlético Mineiro con 20 y Deportivo Urbano y Atlas con 19. Esta categoría no tenía descensos ni promoción, pero desde la asociación confirmaron a principio de temporada que los dos últimos perderán el cupo para que dos clubes nuevos entren. Deportivo La Vega y Villa Mitre son los últimos.