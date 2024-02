Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras meses de párate por las elecciones y escándalos dentro de la Asociación, volverá el fútbol barrial. Los Sénior jugarán este fin de semana en las cancha de Boxing Club. Mientras los Super Sénior lo harán en la Nora Vera durante la semana. ¡Vuelve lo lindo!

Sénior

La primera categoría de los +35 jugará en la cancha de Boxing Club. Los horarios del sábado son los siguientes: 13:00 Camioneros vs. Unión Fútbol Club, 14:45 Deportivo Cristal vs. Vial Santa Cruz, 16:30 Martín Güemes vs. Sur 87 y 18:00 Don Bosco vs. Belgrano.

Mientras el domingo en la misma cancha jugarán: 11:00 Deportivo Petrel vs. Los Halcones, 12:45 Juventud Unida vs. Estrella del Este, 14:30 Sol de América vs. Deportivo Cacique, 16:15 Arco Iris vs. Los Pumas y 17:45 Matadero vs. San Benito.

Super Sénior

Martes: 19:00 Desamparados vs. Atlético Moreno, 20:30 Juventud Unida vs. Deportivo Fénix y 22:00 Deportivo Cristal vs. José Honorio Ortega. La fecha completa se jugará en la cancha Nora Vera.

Miércoles: 19:00 Martín Güemes vs. Deportivo Petrel, 20:30 San Benito vs. Cuervos FC y 22:00 Los Pumas vs. Fortaleza.

Jueves: 19:00 Huracán Santacruceña vs. Sur 87, 20:30 Don Bosco vs. Chopper’s y 22:00 Vial Santa Cruz vs. San José. Cabe resaltar que el club Gas Aike pierde su partido por 1-0 frente a Arco Iris debido a su baja del campeonato.