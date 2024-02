El Gobierno de Perú anunció que la Liga se jugaría a puertas cerradas por la violencia

El Gobierno de Perú anunció hoy que la Liga 1 se podría jugar a puertas cerradas por la violencia en las canchas durante las últimas semanas.

“Lamento mucho la situación de esta agresión, a estos dos niños por parte de estos barristas. El deporte nos debe unir, nos debe llamar a una reflexión de cultura, de cuidar la vida y saber respetar cuando se pierde”, avisó la presidenta del país, Dina Boluarte, en conferencia de prensa.

El disparador fue el enfrentamiento del último fin de semana entre los hinchas de Universitario y Alianza Lima, cuando dos menores quedaron heridos de balas y en grave estado.

Además de los menores de edad, dos personas de 27 y 32 años resultaron heridas e internadas, según informó el Ministerio de Salud de Perú.

“Se ha dispuesto que las autoridades respectivas del deporte se reúnan para ver qué medidas vamos a tomar respecto a los estadios cerrados sin público, o se va a mantener que asistan. Estamos mirando y estudiando las medidas que vamos a adoptar. Desde acá llamo a los señores barristas, la algarabía se puede disfrutar de mil manera, no atentando contra la vida de ningún transeúnte”, explicó la funcionaria.

Boluarte sostuvo: “Los equipos, que tomen la seriedad de sus barras, porque son ellos los que tiene que reunirse y coordinar con sus barristas para que esto no vuelva a suceder. Tomaremos todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”. (Télam)