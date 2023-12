El goleador argentino Emanuel Gigliotti se despidió de Nacional de Montevideo

El delantero argentino Emanuel Gigliotti, de 36 años, no continuará jugando en Nacional de Montevideo y se despidió hoy de los hinchas del club con un mensaje en sus redes sociales.

“Dos años atrás llegué con felicidad y muchas expectativas! ¡Por suerte todo lo que viví fue aún mucho mejor e inolvidable para mí y mi familia! Tu historia, Tus camisetas, el GPC (Gran Parque Central) lleno, y el cariño de cada bolsilludo (hincha de Nacional)", indicó el ex delantero de Independiente, Boca y San Lorenzo.

El mensaje del delantero agregó en Instagram: "¡Fue un tiempo hermoso donde fuimos completamente felices!! ¡Solo puedo decir, GRACIAS! GRACIAS NACIONAL NACIONAL!! ¡Y un gran hasta luego, porque estoy muy seguro que nos volveremos a encontrar!!”.

El ex delantero de All Boys y Colón, que también jugó en Italia, China y México, jugó 75 partidos con la casaca de Nacional, marcando 21 goles y se consagró campeón uruguayo en 2022. (Télam)