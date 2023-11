El goleador Marcelo Martins anunció su retiro de Bolivia luego de la doble fecha de Eliminatorias

El goleador Marcelo Martins anunció hoy su retiro del seleccionado boliviano de fútbol, una vez finalizada la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Uruguay, por la quinta y sexta fecha, respectivamente.

"Ha sido una decisión muy difícil, éstos serán mis dos últimos partidos con la selección", afirmó Martins en conferencia de prensa organizada por su entorno.

"Es muy difícil hablar de la selección porque siempre fue todo para mí, me siento orgulloso de haberla representado de la mejor manera y de haber dejado todo en la cancha, eso me da orgullo", indicó Martins.

"Todo comienzo tienen un fin y el mío ha llegado. Esta decisión es plenamente para decirle al hincha que apoye a los chicos, es un proceso difícil. No tenemos las condiciones, no peleamos de igual a igual con las otras selecciones, hay otros problemas que son muy graves y que nadie los ve", señaló el actual delantero de Independiente del Valle de Ecuador.

Martins, de 36 años, nació en Santa Cruz de la Sierra y defendió la camiseta de su selección en 106 partidos, una marca récord que superó los 102 del ex defensor Ronald Raldes. A su vez, es el máximo goleador boliviano con 31 tantos.

"Siempre lo di todo, lo intenté de todas las maneras y las formas. Yo sé que iré a un Mundial, no sé si como dirigente, presidente o como entrenador, pero seguiré luchando por eso sueño, hay que seguir soñando", señaló el ex goleador de Flamengo de Brasil y Werder Bremen de Alemania.

Martins se consagró máximo artillero de las Eliminatorias Sudamericanas 2022 con 10 anotaciones, por encima del brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez (8), Lionel Messi y Lautaro Martínez (7). (Télam)