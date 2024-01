"El gran objetivo es ir por la segunda Libertadores para San Lorenzo", dijo Tapia

El mediocampista Iván Tapia, flamante refuerzo de San Lorenzo, afirmó hoy luego de realizarse la revisación médica, que "el gran objetivo -del equipo, este año-, es ir por la segunda (Copa) Libertadores".

"Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores, y más para este club que le tocó ganar una (2014). La idea y el gran objetivo será ir por la segunda", declaró el exfutbolista de Barracas Central, en rueda de prensa.

Luego, el jugador, de 25 años, adelantó que la presente será "una experiencia nueva, va a ser una locura porque es la primera copa internacional que me va a tocar jugar y es ni más ni menos que la Libertadores. Es lo que todo chico sueña", dijo.

Respecto a si se puso en contacto con el entrenador Rubén Darío Insúa, el futbolista confirmó: "He hablado con Rubén (Insúa) y me ha comunicado su deseo de que forme parte del plantel, La verdad que su llamado fue fundamental para que yo pueda venir", aclaró.

También el delantero Alexis Cuello, quien llegó procedente de Almagro, habló con la prensa, luego de la revisación médica y le dejó un mensaje a la hinchada "azulgrana".

"El hincha se encontrará con un jugador que no negocia ninguna pelota, que siempre le gusta ir al frente, siempre va al máximo, espero demostrarlo en el campo de juego", afirmó el futbolista, de 23 años.

Por otra parte, la dirigencia de San Lorenzo viene negociando con sus pares de Atlético Paranaense, de Brasil, una eventual cesión del delantero paraguayo Adam Bareiro.

El goleador del "Ciclón" será transferido si el club brasileño resuelve abonar 6 millones de dólares por el 80 ciento del pase.

San Lorenzo debutará en la Copa de la Liga Profesional el sábado 27 desde las 17.00, en el Nuevo Gasómetro, ante Lanús.

(Télam)