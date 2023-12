El Gran Premio Carlos Pellegrini, la última carrera importante para los mejores fondistas

Este sábado a las 19.15 será la hora señalada para la largada del Gran Premio Carlos Pellegrini, la carrera más importante del año hípico, que tendrá 13 caballos y una yegua en las gateras y contará con un premio de 40.000.000 pesos para quien resulte ganador al cabo de los 2.400 metros de césped, una justa distancia para los mejores fondistas del momento.

Natán, un hijo de Señor Candy, surge como candidato tras su tercer puesto en el Gran Premio Jockey Club a tres cuerpos del ganador Doutor Seureño. Natán es un pupilo del entrenador Carlos Daniel Etchechoury y cuenta con una campaña de tres victorias oficiales sobre nueve salidas. Si lo dejan atropellar a tiempo Natán estará definiendo la carrera con la monta del jockey Adrián Giannetti.

Del otro lado, como enemiga firme de Natán , está la presencia de la yegua No Fear, de origen brasileño y que será corrida por el jockey Francisco Leandro Goncalves. No Fear tiene un corto récord de dos triunfos oficiales sobre cinco competencias.

En su última salida fue segunda a solo tres cuarto de cuerpo de Happy Happy Day, quien mañana también estará en la línea de largada. No Fear es entrenada por el veterano cuidador Alfredo Gaitán Dassie y es una hija de Agnes Gold. Defiende los colores del stud Rdi y su jockey Goncalves le tiene mucha confianza.

"En los ensayos anduvo muy bien y en su última carrera corrió 2.000 metros. Yo creo que estará definiendo el pleito porque ya fue segunda de Happy Happy Day".

Otro que dará pelea desde la largada es Treasure Island, un hijo de Treasure Beach que llevar{a en su silla al jinete Gustavo Calvente. Su entrenador es Nicolás Martín Ferro y viene de ganarle por cuatro cuerpos a Pepe Joy sobre 2.400 metros, la distancia que deberá correr mañana. Su récord es de siete carreras ganadas sobre 15 salidas. Habrá que tenerlo muy en cuenta en el momento de ir a las ventanillas de apuestas.

El otro que tiene chances reales es Happy Happy Day, un hijo de Hi Happy que también es entrenador por el cuidador Carlos Daniel Etchechoury. Viene de ganarle por un cuerpo a la yegua No Fear y eso ya es un muy buen antecedente. Su jockey será Martín Valle y su campaña indica que tiene dos victorias sobre cuatro carreras. Está en evolución plena y habrá que ver si el desarrollo de la prueba lo favorece o lo perjudica.

Para esta gran carrera el entrenador Carlos Daniel Etchechoury anotó tres caballos y los tres tienen chances. Ellos son Natán, Happy Happy Day y Jazz Seiver. Los tres pertenecen al stud Las Monjitas y van por el éxito.

Happy Happy Day y Jazz Seiver harán el gasto de la carrera , mientras que Natán especulará para luego correr en los últimos 300 metros. Será esa la táctica que usará Etchechoury, un entrenador super respetado en San Isidro. La respuesta no es fácil y se revelará a las 19.15 cuando suene la campana de largada. (Télam)