El Guadalajara de Fernando Gago empató en su visita a Tijuana

Guadalajara, equipo dirigido por el entrenador argentino Fernando Gago, igualó anoche como visitante frente a Tijuana 1 a 1, en un cotejo por la tercera fecha el certamen Clausura del fútbol mexicano.

El partido se jugó en el Estadio Caliente de Tijuana y el local se puso en ventaja por intermedio del paraguayo Carlos González a los 19 minutos, igualando Roberto Alvarado, a los 66, para Guadalajara, que bajó la conducción de Gago aún no ganó, sumando dos empates y una derrota.

En Tijuana fueron titulares los argentinos Domingo Blanco (ex Independiente y Defensa y Justicia) y Lucas Rodríguez (ex Estudiantes).

En otro cotejo desarrollado anoche, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, empataron Puebla y Toluca 1 a 1. Para el local marcó Fernando Navarro y el paraguayo Robert Morales para la visita.

En Puebla ingresó en el segundo tiempo Gabriel Carabajal (ex Talleres, Godoy Cruz, Unión y Argentinos) y en Toluca Tomás Belmonte (ex Lanús).

La fecha continuará hoy con Cruz Azul-Mazatlán, León-Santos Laguna (ambos a las 20 de Argentina) y Monterrey-Atlético San Luis (22).

Mañana jugarán Necaxa-América (0:05), Pumas UNAM-Pachuca (20:15) y Atlas-Juarez (22).

El lunes culmina la jornada con Queretaro-Tigres UANL (0:05).

+ Posiciones: América y Tigres 9 puntos; Monterrey 7, San Luis, y Necaxa 6; Toluca 5, Pachuca y Pumas 3, Guadalajara, Quretaro y Tijuana 2; Atlas, Cruz Azul, Santos Laguna, Puebla y Juarez 1; Leon y Mazatlán 0. (Télam)