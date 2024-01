El histórico Lothar Matthaus no quiere a Tony Kross en la selección alemana

Lothar Matthäus, ex futbolista campeón del mundo con el seleccionado alemán en Italia 1990, admitió que no quiere el regreso del mediocampista Tony Kroos al combinado de su país, que dirige el entrenador Julian Nagelsmann, de cara a la Eurocopa a jugarse en el país germano entre el 14 de junio y el 14 de julio.

"Si traes de vuelta a Kross debilitas automáticamente a Ilkay Gündogan, incluso como capitán. Ya han demostrado en el pasado que no armonizan juntos en esa posición en el campo de juego", argumentó Matthaus en declaraciones al diario "Sport Bild".

Nagelsmann, actual DT de la selección alemana, se mostró a favor de recuperar a Kroos para el equipo nacional aunque el mediocampista de 34 años del Real Madrid había puesto fin a su carrera en la selección en 2021, tras la eliminación de la Eurocopa 2020.

Matthaus reconoció que "Kroos es uno de los mejores futbolistas que ha dado nuestro país en toda su historia" pero se preguntó: "¿Dónde debería jugar?".

Con respecto a la futura delantera de la selección de Alemania, Matthaus señaló al atacante Nicolás Füllkrug, del Borussia Dortmund, como el favorito en la posición de centro delantero, "porque es un claro número 9", expresó.

La selección alemana iniciará su actividad de 2024 en marzo próximo, con partidos amistosos contra Francia y Países Bajos como preparación para la Eurocopa de la que será anfitrión. (Télam)