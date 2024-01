El Inter Miami de Messi afronta el primer amistoso en Arabia Saudita con Al-Hilal

Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi y el resto de sus figuras, asumirá este lunes el primer amistoso de su gira por Arabia Saudita ante Al-Hilal, el club asiático más laureado, en el Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh.

El encuentro en la capital de ese país de Medio Oriente se disputará desde las 15 de Argentina y será transmitido por la plataforma de AppleTV para los abonados a la membresía de la Major League Soccer (MLS).

Las "Garzas", al mando del argentino Gerardo Martino, jugarán el tercero de los siete partidos de preparación que agendaron en diferentes latitudes con vistas al inicio de la temporada oficial en Estados Unidos, que se producirá el 21 de febrero ante Real Salt Lake en Miami.

En los dos juegos anteriores, con un Messi de participación progresiva, Inter Miami empató sin goles con el seleccionado de El Salvador en San Salvador y luego cayó ante Dallas FC 1-0 en el Cotton Bowl de esa ciudad texana.

El capitán del seleccionado argentino disputó el primer tiempo del amistoso con los centroamericano y amplió su presencia a 65 minutos en el ensayo con Dallas.

Este lunes tendrá una nueva chance de marcar su primer tanto de 2024 ante un Al-Hilal que no contara con su máxima figura, el brasileño Neymar, en recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda, el 18 de octubre pasado en el estadio Centenario de Montevideo.

Al-Hilal, ganador de 66 trofeos en su historia y actual líder de la Saudí Pro League, es dirigido por el portugués Jorge Jesús, ganador de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo de Brasil tras vencer a River Plate en la final disputada en Lima.

En su plantel, habitan figuras de renombre mundial como el arquero marroquí Bono y el marcador central senegalés Kalidou Koulibaly, quienes tampoco estarán disponibles por su convocatoria para la Copa Africana de Naciones.

En cambio, sí se espera la presencia del brasileño Renan Lodi, el portugués Rubén Neves y los serbios Sergej Milinkovic-Savic y Aleksandar Mitrovic.

Frente a ellos se parará un Inter Miami que busca su mejor versión con el antiguo poker del Barcelona que componen Messi, el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

La franquicia de la Florida también dispone en el plantel de los defensores argentinos Tomás Avilés y Nicolás Freire, una de sus incorporaciones recientes. No viajaron Facundo Farías, víctima de una grave lesión de rodilla en la pretemporada, ni Benjamín Cremaschi, operado de una hernia.

Tres días después del amistoso con Al-Hilal, Inter Miami cerrará su estadía en Arabia Saudita con el Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo, cuya presencia quedó en suspenso por una lesión que obligó al club asiático a posponer dos compromisos en China.

Si el luso se recupera a tiempo, reeditará con el astro argentino el viejo duelo del clásico del fútbol español, uno como futbolista de Barcelona y el otro con la camiseta de Real Madrid, en lo que probablemente sea el último choque entre ambos.

Messi (36 años) y Cristiano Ronaldo (38) tienen un historial de 35 ocasiones enfrentamientos a lo largo de sus carreras, con un balance favorable para el argentino, que ganó 16 veces, perdió 10 y empató 9.

Finalizada la gira en Medio Oriente, Inter Miami volará a Hong Kong para jugar el 4 de febrero contra un equipo de estrellas de la liga local y tres días después viajará a Japón, donde asumirá un amistoso con Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y excompañero de Leo en Barcelona.

La pretemporada de Inter Miami terminará en casa, el 15 de febrero, ante Newell's Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium, un partido sin dudas especial para Messi y Martino. El 10 de Argentina nunca jugó contra el club de sus amores, mientras que el "Tata" lo enfrentó como DT de Colón de Santa Fe en 2005. (Télam)