El italiano Jannik Sinner toma a Roger Federer como "modelo a seguir"

El flamante campeón del Abierto de Australia, el italiano Jannik Sinner (4°), confesó hoy que su "modelo a seguir" es el del extenista suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams y una de las máximas leyendas del deporte blanco.

"Mi modelo a seguir es (Roger) Federer, pero aún me queda mucho por hacer", afirmó Sinner en declaraciones recogidas por el diario Tuttosport, un día después de ganar su primer Grand Slam en Melbourne con victoria sobre el ruso Daniil Medvedev (3°) en cinco sets.

"Lo que hice ayer (por el domingo) sólo ahora puedo hacerlo", señaló el italiano, de 22 años, que para llegar a la final había dejado en el camino al número del mundo Novak Djokovic.

Consultado sobre los títulos alcanzados por el serbio, Sinner explicó: "No pienso en eso. Creo que todavía tengo mucho por hacer. Mi modelo siempre ha sido Federer, no sólo por su clase sino por su forma de presentar; lo importante es rodearse de las mejores personas y afrontar todo con una sonrisa" .

El jugador de Bolzano se convirtió en el tercer hombre italiano que conquista un torneo individual de Grand Slam tras Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959-60) y Adriano Panatta (Roland Garros 1976). (Télam)