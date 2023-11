El Kempes fue sede de la jornada final de la Liga de fútbol para personas con síndrome de Down

La primera edición de la Liga de fútbol para personas con síndrome de Down finalizó este fin de semana con una jornada histórica, ya que los nueve equipos participantes disputaron sus últimos juegos en la cancha principal del estadio mundialista Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Más de 100 jugadores y jugadoras, profesores, familiares y amigos, compartieron una emotiva jornada en el emblemático escenario, en una jornada que dejó como anécdota los resultados deportivos con “Hay equipo” Campeón, “Inter Miami”, segundo y “Leones FC”, tercero.

También hubo distinciones especiales: premio Fair Play para “The Winners”; valla menos vencida para Juan Bruno de Inter; el jugador destacado fue Anthony Romero de Inter; y el goleador del torneo fue Luciano Allende de "Hay equipo”, con 74 goles.

El certamen estuvo organizado por la Fundación Empate, con la colaboración de la Agencia Córdoba Deportes, cuyo presidente, Héctor Campana, destacó: "Quiero felicitar esta iniciativa que es muy saludable, el deporte nos contiene, nos educa y nos entretiene. Además, quiero felicitar a los profes y en especial a los papás, porque es muy lindo tomarse un tiempo para compartir con los hijos”.

La Liga Empate se desarrolló a lo largo del año con un encuentro mensual, y los nueve equipos participantes fueron: Inter Miami, Hay Equipo, Leones FC, Liebres FC, The Winners, Pitbull FC, Rodamundos FC, Baccigalupo y Gladiadores, creados en las ciudades de Córdoba, Jesús María, San Francisco y Río Tercero.

La Liga Empate ya tiene el aval de UEFA Foundation y FADASD (Federación Argentina de Atletas para Personas con síndrome de Down).

"Vivimos una jornada muy especial, una final hermosa en un marco imponente. Me genera mucha emoción, porque uno trabaja todos los días para esto; Empate es un hacedor, hace cosas para después ver a los atletas contentos, emocionados, recibiendo una medalla. Este día no se lo olvidan más y eso nos pone muy felices”, señaló Germán Laborda, de Fundación Empate. (Télam)