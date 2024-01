El líder Boston Celtics no tuvo piedad en su visita a Miami Heat y lo venció 143-110 en la NBA

Boston Celtics (35-10), puntero de la Conferencia Este, venció fácilmente a Miami Heat (24-20), por 143 a 110, con un equilibrado goleo en todos sus titulares, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

El partido se jugó en el Kaseya Center de Miami y Boston, que había obtenido una ventaja de 77-64 al término del primer tiempo, logro que sus cinco titulares sumaran puntos sin una descollante actuación de alguno de ellos.

Boston culminó con Jayson Tatum con 26 puntos, Kristaps Porzingis con 19, Jaylen Brown con 18, Jrue Holiday con 17 y Derrick White con 15, añadiendo 23 puntos entre dos suplentes: Luke Kornet 12 y Payton Pritchard 11.

En Miami, séptimo en la Conferencia Este, se destacaron Bam Adebayo y Tyler Herro con 19 puntos cada uno.

Otros resultados: Washington 108-Utah 123, Indiana 134-Philadelphia 122, New York 122-Denver 84, Brooklyn 94-Minnesota 96, Golden State 133-Sacramento 134, LA Lakers 141-Chicago 132.

En la Conferencia Este es líder Boston con 35-10, seguido por Milwaukee 31-13, Philadelphia 29-14, New York 28-17 y Cleveland 26-16; mientras que en el Oeste Minnesota 32-13 es el primero, seguido por Oklahoma City con 31-13, Denver 31-15, LA Clippers 28-14 y New Orleans 26-18. (Télam)