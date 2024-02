El líder Boston Celtics venció a Chicago Bulls y sigue su marcha imparable en la NBA

Boston Celtics, el equipo con mejor récord de la NBA, con 44 triunfos y 12 reveses, le ganó como visitante a Chicago Bulls por 129 a 112 en el partido saliente de una nueva jornada de la fase regular, que se reanudó luego del Juego de las Estrellas.

El encuentro se jugó en el estadio United Center, de Chicago, y los Celtics, que lograron su séptima victoria en fila, tuvieron como figuras salientes a Derrick White con 28 tantos, Jayson Tatum con 27, 7 rebotes y 5 asistencias, y Jaylen Brown con 21 canastas, 5 rebotes y 5 asistencias.

En los Bulls, con récord de 26 triunfos y 30 derrotas, los más destacados fueron Nikola Vucevic con 22 tantos y 14 rebotes, Coby White con 20 tantos y DeMar DeRozan con con 19 canastas y 5 rebotes.

En los demás partidos se dieron los siguientes resultados:

Orlando Magic 116-Cleveland Cavaliers 109; Indiana Pacers 129-Detroit Pistons 115; New York Knicks 110-Philadelphia Sixers 96; Toronto Raptors 121-Brooklyn Nets 93 y Dallas Mavericks 123-Phoenix Suns 113.

New Orleans Pelicans 127-Houston Rockets 105; Oklahoma City Thunder 129-Los Angeles Clippers 107; Denver Nuggets 130-Washington Wizards 110; Charlotte Hornets 115-Utah Jazz 107; Golden State Warriors 128-Los Angeles Lakers 110 y Sacramento Kings 127-San Antonio Spurs 122.

. Principales Posiciones:

. Conferencia Oeste: Minnesota Timberwolves 39 triunfos y 16 derrotas; Oklahoma City Thunder 38/17; Los Angeles Clippers 36/18; Denver Nuggets 37/19; New Orleans Pelicans 34/22 y Phoenix Suns 33/23.

. Conferencia Este:

Boston Celtics 44 triunfos y 12 derrotas; Cleveland Cavaliers 36/18; Milwaukee Bucks 35/21; New York Knicks 34/22; Philadelphia Sixers 32/23 e Indiana Pacers 32/25. (Télam)