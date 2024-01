El local Costa de Marfil recibe a Guinea en el inicio de la Copa de África 2023

La 34ta. edición de Copa Africana de Naciones, con sede en Costa de Marfil, comenzará mañana con el encuentro entre el seleccionado local ante Guinea-Bisáu, a celebrase desde las 17 de Argentina en el Estadio Olympique Alassane Ouattara, en la ciudad de Abidjan.

El certamen, del que participan 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro, finalizará el domingo 11 de febrero próximo y se disputa este año tras la suspensión en junio de 2023 por razones climáticas.

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el sudafricano Patrice Motsepe, señaló entonces la intención de "no correr el riesgo de tener una competición con muchas lluvias, lo que dañaría la imagen del fútbol africano".

Al cabo de la primera fase, clasificarán para los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los 54 partidos se jugarán en seis estadios de cuatro ciudades: Abiyán, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro y Korhogo.

El campeón es Senegal, uno de los candidatos, obtuvo la copa en Camerún 2021 al vencer en la final a Egipto en la definición con remates desde el punto penal.

No obstante, Marruecos, que culminó cuarto en el Mundial Qatar 2022, es el favorito a obtener el título, que ganó solo una vez allá en el lejano 1976.

En este torneo serán protagonistas varias figuras que brillan en importantes clubes de Europa. Algunas de ellas serán el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el marroquí Achraf Hakimi (París Saint-Germain), el nigeriano Victor Osimhen (Napoli) y el arquero camerunés André Onana (Manchester United).

También dirán presente grandes jugadores africanos que actúan en el fútbol árabe: los senegaleses Sadio Mane y Kalidou Koulibaly (Al-Nassr) y el arquero marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal).

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Costa de Marfil, Nigeria, Guinea-Bisáu y Guinea Ecuatorial.

Grupo B: Egipto, Ghana, Cabo Verde y Mozambique.

Grupo C: Senegal, Camerún Guinea y Gambia.

Grupo D: Argelia, Burkina Faso, Mauritania y Angola.

Grupo E: Túnez, Malí, Sudáfrica y Namibia.

Grupo F: Marruecos, Congo, Zambia y Tanzania.

La fase de grupos se extenderá hasta el 24 de enero, los octavos de final comenzarán el 27; el 2 y 3 de febrero se disputarán los cuartos de final, las semifinales el 7 y la gran final el 11.

El palmarés es encabezado por Egipto con siete copas, seguido por Camerún con cinco, Ghana con cuatro, Nigeria con tres, Costa de Marfil, Argelia y Congo tienen dos. (Télam)