El medio apertura argentino Nicolás Sánchez se prepara para debutar en el Sungoliath de Japón

Nicolás Sánchez, medio apertura tucumano de Los Pumas, se prepara con vistas al debut del próximo 6 de enero en el Suntory Sungoliath de la Japan Rugby League One (el torneo japonés de rugby) ante el Kobelco Steelers.

"Nico" Sánchez llegó con su familia el pasado viernes a Fuchu, una localidad de Tokio y sede del Sungoliath, y se va aclimatando poco a poco. De no surgir inconvenientes, el rugbier tucumano, quien jugó 104 partidos con la casaca de Los Pumas, debutaría ante Kobelco, indicó el portal "A Pleno Rugby".

Sungoliath integra la Conferencia A y suma tres partidos jugados, con dos triunfos, ante Kubota Spears (52-26) y Honda (34-16) y una derrota, contra Toshiba Brave Lupus (19-26).

El argentino, exjugador de Tucumán Lawn Tennis, Jaguares, Pampas XV, Bordeaux, Toulon y Stade Francais, pasó la Navidad en tierra nipona junto al sudafricano Cheslin Kolbe y el neozelandés Sam Cane, dos campeones mundiales y compañeros de equipo.

En el certamen japonés también juega otro Puma, Pablo Matera, quien ascendió con el Honda pero aún no actuó ya que se lesionó en la Copa del Mundo de Francia 2023.

En la Japan League juegan grandes figuras como los sudafricanos Franco Mostert, Pieter-Steph du Toit, Malcolm Marx, Damian de Allende, Lood de Jager, Faf de Klerk, Jesse Kriell y Kwagga Smith, los neozelandeses Richie Mo'Unga, Shannon Frizell, Aaron Smith, Beauden Barrett y Dane Coles y los australianos Bernard Foley, Quade Cooper, Marika Koroibete y Matt To'omua.

(Télam)