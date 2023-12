El medio apertura Nicolás Sánchez jugará en el Tokio Sungoliath de la League One de Japón

El medio apertura tucumano Nicolás Sánchez, quien suma 104 test con el seleccionado argentino, es nuevo jugador del Tokio Sungoliath de la Ligue One japonesa de Rugby, tras haber jugado en la pasada temporada en el Brive de Francia, informó hoy el sitio oficial del club nipón.

Sánchez será el segundo argentino en jugar en la temporada 2023/24 del certamen de mayor nivel en el rugby japonés sumándose al tercera línea Pablo Matera, quien acaba de ascender con el Honda Heat y se recupera de una lesión.

"Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva experiencia en Tokyo Sungoliath, un club con una rica historia y excelencia. Jugar en League One será un gran desafío, dada la presencia de grandes equipos y jugadores. Tengo muchas ganas de empezar y aportar mi experiencia y energía al equipo", señaló Sánchez en el sitio oficial del equipo.

El back, exjugador de Tucumán Lawn Tennis, Jaguares, Pampas XV, Bordeaux, Toulon y Stade Francais, también habló de sus sensaciones al mudarse al país asiático: "Japón es un país que admiro mucho. Tiene una cultura fascinante, y su gente es muy amable y respetuosa. Será una gran experiencia para toda nuestra familia".

El Tokio Sunoliath contará con Sánchez, el neozelandés Sam Cain y el sudafricano campeón mundial Cheslin Kolbe.

El equipo de Sánchez culminó tercero en la pasada temporada de la Ligue One detrás del campeón Saitama Wild Knights y el subcampeón Spears Funabashi.

(Télam)