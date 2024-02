El murciano Alcaraz, la atracción de la nueva edición del Argentina Open que largará este lunes

El español Carlos Alcaraz, máximo favorito, actual campeón y visualizado como referente del tenis mundial en los próximos años, es la máxima atracción del Argentina Open, cuya 24ta edición comenzará mañana con condimentos especiales a tener en cuenta, ya que habrá tres campeones de Grand Slam, estarán los mejores argentinos del circuito y una promesa destinada a hacer ruido como el francés Arthur Fils.

En ese contexto, Alcaraz, número dos del planeta detrás del serbio Novak Djokovic, y ganador del US Open 2022 y Wimbledon 2023, será el imán del ATP 250 que se jugará desde este lunes y hasta el domingo 18 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 728.185 dólares.

El murciano, de 20 años, debutará recién el jueves próximo y directamente en los octavos de final, ante un rival que saldrá del cruce entre el peruano Juan Pablo Varillas (85) y un tenista surgido de la clasificación.

Además, regresará a Buenos Aires el suizo de maravilloso revés a una mano Stan Wawrinka (57), de 37 años y con un palmarés en el que sobresalen las conquistas del Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016.

Será la cuarta vez que el ladero de Roger Federer jugará en Buenos Aires, antes estuvo en 2012, 2013 y 2014, con el dato de que nunca perdió antes de semifinales. Inclusive alcanzó la final en su última participación, cuando cayó ante el español David Ferrer, el máxima ganador del Argentina Open con tres trofeos (2012, 2013 y 2014).

El restante campeón de Grand Slam será el croata Marin Cilic, quien conquistó el US Open 2014 y es un invitado especial, ya que a los 35 años apenas jugó tres partidos en los últimos siete meses y su ranking cayó hasta el casillero 1042, lejos del número 3 del mundo que alcanzó en 2018.

La presencia de los tres ganadores de "Majors" solamente se había dado una vez en el Argentina Open, en la edición de 2010 cuando tomaron parte Gastón Gaudio y los españoles Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero.

El "Gato" conquistó Roland Garros en 2004; Moyá, actual entrenador de Rafael Nadal, alzó el título en París en 1998 y Ferrero, el coach de Alcaraz, se adjudicó el abierto francés en 2003.

En cuanto a los argentinos, los que ingresaron en forma directa son Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Martín Etcheverry, Pedro Cachín, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta y Diego Schwartzman, quien ganó la edición de 2021 y para jugar la actual recibió una invitación especial, debido a su bajo ranking.

El sorteo del cuadro principal del torneo determinó que "Fran" Cerúndolo (22), finalista en 2021 y de flojo inicio de temporada, con una derrota reciente en su debut en el Córdoba Open, comenzará directamente en octavos de final ante Díaz Acosta (95) o el alemán Daniel Altmaier (52).

Báez (26), por su parte, semifinalista en el Córdoba Open, enfrentará en la ronda inicial al español Bernabé Zapata Miralles (79) y de pasarlo le tocará al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (136) o un tenista surgido de la "qualy".

Darderi, nacido en Villa Gesell hace 21 años, atraviesa la mejor semana de su carrera profesional tras haber arribado a la final del Córdoba Open.

El platense Etcheverry (29), por su parte, enfrentará en la ronda inicial al español Roberto Carballes Baena (65) y de pasarlo le tocará luego el "Peque" Schwartzman (117) o un tenista proveniente de la clasificación.

El cordobés Cachín (73) comenzará contra Wawrinka (57) y de pasarlo lo espera en octavos de final el preclasificado chileno Nicolás Jarry (20).

El rosarino "Fefo" Coria (93), semifinalista en el Córdoba Open, enfrentará en la primera ronda al austríaco Sebastián Ofner (38) y si lo pasa le tocará el segundo favorito al título y finalista el año pasado, el británico Cameron Norrie (19).

Por su parte, el francés Arthur Fils (36), entrenado por el español Sergi Bruguera, un especialista en polvo de ladrillo que en su etapa de tenista ganó dos veces Roland Garros (en 1993 y 1994) enfrentará al serbio Dusan Lajovic (53).

Fils, campeón en Lyon el año pasado tras imponerse en la final sobre "Fran" Cerúndolo, es una apuesta de la organización del Argentina Open, que logró seducirlo para que venga a competir a Sudamérica en este época del año.

En cuanto al croata Cilic (1042) comenzará con el serbio Laslo Djere (35), en un duelo entre jugadores balcánicos.

El torneo es el más prestigioso de Sudamérica, por su antigüedad y la categoría de los tenistas que lo jugaron. El más importante de todos ellos es Rafael Nadal, quien es el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo con 14 títulos en Roland Garros.

Otros tres argentinos podrían ingresar al cuadro principal desde la qualy. Los tenistas que jugaban sus partidos de la última ronda son el marplatense Francisco Comesaña (120) ante el colombiano Daniel Elahí Galán (78), el bonaerense Mariano Navone (118) frente al brasileño Felipe Meligeni Alves (153) y el porteño Camilo Ugo Carabelli (135) contra el boliviano Hugo Dellien (112). (Télam)