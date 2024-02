El neerlandés Versptappen destacó que el nuevo coche de Red Bull "supera los límites"

El piloto neerlandés Max Verstappen, tricampeón mundial de la Fórmula 1 con (Red Bull, destacó hoy que el nuevo coche de escudería austríaca, el RB20 "supera otra vez los límites" y se mostró confiado con miras al inicio de la temporada el próximo sábado 2 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.

"No hago muchas preguntas sobre el concepto del coche pero admito que otra vez Red Bull supera los límites con el nuevo RB20", afirmó el tricampeón al sitio especializado Motorsport.com durante los test de pretemporada que se realizan en Bahrein.

Verstappen subrayó que le gusta "mucho" que el equipo "no ha sido conservador y ha vuelto a superar los límites cambiando el concepto".

"Confío plenamente en lo que está haciendo la gente de nuestro equipo técnico. Ellos están seguros de que esto es mejor que todo lo demás que han probado durante toda la preparación", indicó el neerlandés de 26 años.

Por su parte el director del equipo Red Bull, Christian Horner, afirmó que "es justo decir que tenemos un coche decente, una buena base y los comentarios de los pilotos fueron alentadores, y se puede ver que el equipo ha dado un paso audaz, no fueron conservadores y somos muy optimistas". (Télam)