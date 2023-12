El oficialista Martín Suárez es el nuevo presidente del Club Atético Tigre

Martín Suárez, actual vicepresidente de Tigre, es el nuevo presidente del "Matador" por los próximos tres años, al imponerse hoy por el 70 por ciento de los votos, sobre los 2.300 que votaron en el estadio José Dellagiovana, luego de 13 años sin celebrarse elecciones.

La lista oficialista 2 de Junio Azul y Rojo, que resultó ganadora, se completó con los vicepresidentes Guido Pericoli, Miguel Molina y Rodrigo Molinos.

En tanto, la lista derrotada, denominada Frente Primero Tigre, estuvo compuesta por Javier Ferreyra, como presidente, y Cristian Cid, como vice.

La jornada comenzó pasadas las 9 de la mañana, en medio de la lluvia, y pese a que las condiciones climáticas no ayudaron, muchos socios se acercaron a votar.

Cerca de las 15 horas, sufragaron 1.300 socios y ese número se extendió a más de 2.300 al momento del cierre de los comicios, de acuerdo a lo informado oficialmente por las autoridades del club.

Entre los votantes, se hicieron presentes grandes ídolos del club, como Martín "Patito" Galmarini, quien colaborará con el área futbolística de la gestión electa, Carlos "Chino" Luna, candidato a Secretario Deportivo de la lista de Ferreyra, y Juan Carlos "Chimi" Blengio, DT de la reserva, entre otros.

Pasadas las 16, se acercó a votar Sergio Massa, ex ministro de Economía y ex candidato a presidente de la Nación, acompañado por su hijo Tomás Massa.

Ahora, con la certeza de que el DT Lucas Pusineri no continuará al frente del plantel de Tigre, Suárez deberá buscar un reemplazante para hacer frente al próximo torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF). (Télam)