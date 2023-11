El operativo de seguridad para Colón-Gimnasia y Esgrima contará con 1500 efectivos

El operativo de seguridad para el partido que jugarán este viernes Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que definirá la permanencia en Primera División y se jugará en el estadio de Newell's Old Boys de Rosario, contará con una custodia de 1.500 efectivos.

A tal efecto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, encabezó hoy la primera reunión para el armado del operativo que custodiará el cotejo que comenzará el viernes a las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s Old Boys.

Brilloni dijo en la reunión, que el operativo "contará con 1500 efectivos" y que el próximo jueves a las 10 en el estadio 'leproso', se realizará un segundo encuentro para definir otros detalles del mismo.

Entre los detalles del operativo, se anunció que habrá un servicio especial de custodia en los distintos paradores, estaciones de servicio, supermercados, sobre Autopista Rosario-Santa Fe, y sobre Ruta Nacional 11, en el tramo Santa Fe y Rosario.

Además, se realizarán controles de alcoholemia en forma aleatoria y las puertas al público del estadio se abrirán a las 13.

Asimismo, se acordó con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que a cada institución se le otorgarán 15.000 entradas, distribuidas en 11.000 populares y 4.000 plateas, para Gimnasia y Esgrima; y en 8.000 populares y 7.000 plateas para Colón.

También se informó que la venta de entradas es Online a través de la página de la Liga Profesional de Fútbol.

Por otra parte, las autoridades dijeron que los asistentes al estadio deberán presentar únicamente su documento Nacional de Identidad, que los habilitará a su ingreso tras los controles electrónicos que dispondrá la Liga Profesional de Fútbol.

Entre otras disposiciones, se anunció que "no se permitirá el ingreso de banderas telones, pero sí se permiten los tirantes, banderas de 2mx1m sin caños metálicos y plásticos duros, y se autorizan instrumentos musicales.

Por último, indicaron que está prohibida la pirotecnia, tanto dentro como fuera del estadio, el ingreso de alcohol al estadio, como el ingreso de elementos de peligro entre ellos los paraguas. (Télam)