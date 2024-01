El paraguayo ex River Robert Rojas es jugador del Vasco da Gama de Ramón Díaz

El zaguero paraguayo Robert Rojas, con pasado en River Plate y Tigre, fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador de Vasco da Gama de Brasil, cuyo entrenador es el argentino Ramón Díaz.

En la cuenta en la red social X, Rojas fue recibido con el mensaje "Bienvenido al Gigante" y el paraguayo hizo su devolución: "Hola hinchas del Vasco, quiero agradecerles el cariño que me mostraron. Les dejo un fuerte abrazo a todos, haré lo mejor que pueda por esta camiseta. ¡Gran abrazo!".

Rojas, de 27 años, firmó contrato por un año tras su paso por River, donde fue bicampeón argentino, además de ganar la Recopa Sudamericana, la Supercopa Argentina y la Copa Argentina.

En 2023 perdió espacio en el equipo "millonario" y fue cedido a Tigre con el que peleó por la permanencia en primera división.

En el club de Río de Janeiro tendrá como compañeros a los delanteros argentinos Pablo Vegetti (ex Belgrano) y Luca Orellano (ex Vélez).

Rojas, quien se inició en Guaraní de Paraguay, jugó 99 cotejos en River e hizo 11 goles, mientras que en Tigre sumó 12 cotejos y un tanto. También registra 18 encuentros y un gol con el seleccionado de su país. (Télam)