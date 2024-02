El paraguayo Gómez quedó "loco" con la genialidad de Messi

El mediocampista paraguayo Diego Gómez, autor de uno de los goles, describió como "algo inexplicable" lo que está viviendo y dijo sentir "un orgullo muy grande" de compartir el ataque con el crack rosarino y el delantero uruguayo Luis Suárez, luego del triunfo de Inter Miami 2 a 0 ante Real Salt Lake como local, que le entregó los primeros tres puntos al conjunto de Fort Lauderdale en la inauguración de la temporada en la Major League Soccer (MLS).

Gómez, de 22 años, uno de los tres "mosqueteros" que acompañó en el ataque del Inter Miami para la victoria por 2-0 frente a Real Salt Lake en la noche del miércoles, reconoció que "no esperaba" que le llegara la pelota para definir la jugada porque entendía que "Leo lo iba a buscar a Luis" para convertir.

El ex Libertad de Paraguay se anotó con el segundo tanto que decretó el triunfo en la apertura de la MLS para el conjunto dirigido por el director técnico rosarino Gerardo Martino.

"La verdad que es algo inexplicable para mí todo lo que estoy viviendo, tenerlos como compañeros. Es un orgullo muy grande todo lo que me está pasando", expresó el paraguayo luego del encuentro en el renombrado Chase Stadium.

Respecto de la creación del gol que involucró al astro argentino, el campeón con el seleccionado "guaraní" en el Preolímpico de Venezuela, manifestó: "Messi se acercó para felicitarme por el gol en el vestuario y hablamos sobre el partido en sí y ésta primera victoria en la liga".

El paraguayo reconoció que "es una locura lo que hizo Leo" acerca de la genialidad del 10, ex Barcelona FC y París Saint-Germain, picándole el balón al defensor del conjunto del estado de Utah que se encontraba sentido en el campo de juego. "La observé por la pantalla gigante del estadio y me quedé loco con lo que hizo. Nunca había visto algo así", destacó.

El juvenil paraguayo fue capitán de su selección en la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y se proclamó goleador del torneo con cinco conversiones, junto con el argentino Thiago Almada y el uruguayo Luciano Rodríguez.

"Vengo de una alegría inmensa para el país después de casi 20 años y salir campeones", mencionó Gómez, quien se perfila como el socio ideal de la dupla Messi-Suárez para el próximo encuentro de Las Garzas como visitantes ante Los Ángeles Galaxy el próximo domingo en el estadio Dignity Health Sports Park de Compton, California.

Por su parte, el oriundo de Asunción manifestó que "está dispuesto" a lo que le indiquen desde en la federación paraguaya para determinar si jugará la Copa América en los Estados Unidos o las Olimpiadas en Francia, tras las declaraciones del DT del Inter Miami, el "Tata Martino", sobre la elección que deberá tomar cada jugador. "Veremos cuál es la decisión pero siempre estoy orgulloso de vestir la camiseta de mi país", sentenció. (Télam)