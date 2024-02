El "Pitbull" Reyes suma un segundo cinturón mosca tras noquear al peruano Ajito

El "Pitbull" Tobías Reyes (50.100 kg.) retuvo el cinturón Latino OMB de la categoría mosca y añadió el vacante sudamericano de la misma categoría tras vencer al peruano Eduardo Ajito (50.100 kg.) por nocaut técnico en el sexto round de una pelea celebrada en su ciudad natal, Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe.

Reyes, de 26 años, no dejó dudas en el Club Deportivo Jorge Newbery, donde retomó la senda del éxito en su carrera, tras registrar un empate de visitante con el mexicano Cristian "Chicharito" González.

El invicto santafesino apabulló al peruano, que resistió cinco vueltas de forma valiente, al borde del estoicismo, hasta que con buen tino sus segundos no lo dejaron salir al sexto asalto.

Tras su primer pelea del año, el "Pitbull" mejoró su récord a 14 victorias (13 KOs.) y un combate sin decisión, al tiempo que el púgil de El Callao, Perú, soportó su primer nocaut (segunda derrota) de una foja que acumula también 13 triunfos.

"Quiero dedicarle la victoria a toda la gente de Gálvez, siempre me gusta pelear acá, en mi casa, para que la gente me pueda acompañar. Voy a seguir trabajando en busca de grandes objetivos: mi sueño es ser campeón del mundo", declaró el argentino al canal TyC Sports, tras su nuevo éxito.

También anoche, en Gálvez, lució otro santafesino prometedor, pero en esta caso originario de Santo Tomé: el superligero Alan Crenz.

En un pleito por la corona Mundial Juvenil versión Organización Mundial de Boxeo (OMB), Crenz (62,800) se impuso por nocaut técnico en el primer asalto al venezolano Keine Montenegro.

Crenz mejoró su palmarés a un interesante 11-1 y 11 KO, con un único tropiezo sufrido en 2022 versus su comprovinciano Alexis Camejo, en San Lorenzo, por decisión.

Montenegro, por su parte, ha quedado con números de 16-6 14 KO.

En otro cotejo a cargo de pugilistas profesionales, estuvo en juego el cetro welter Fedelatin versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que quedó en manos del invicto venezolano Jonathan Hernández a expensas del bonaerense Elías Haedo.

Los tres miembros del jurado establecieron la holgada victoria de Hernández: 97-92, 99-90 y 100-89.

El venezolano ostenta ahora un inmaculado récord de 13-0 y 8 KO, mientras que el de Haedo registra 14-5 y 10 KO. (Télam)