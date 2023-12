El presidente de la Conmebol, a favor de la continuidad de Scaloni en Argentina

(por Sebastián Saijo, especial)

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confesó hoy que le "encantaría" que Lionel Scaloni "siga como DT de Argentina", en declaraciones que efectuó en Miami luego del encuentro de Leyendas previo al sorteo de la Copa América.

"Me encantaría que siga Lionel Scaloni, por él y también por la Selección Argentina", destacó Domínguez en diálogo con Télam, horas antes de la reunión que mantendrán el director técnico y Tapia en Miami, en la que se analizará su continuidad.

"Igualmente, yo no me meto en esos temas y tampoco hablé con 'Chiqui' sobre Scaloni", añadió el dirigente oriundo de Paraguay, de 51 años, al frente de la Conmebol desde 2016.

Además, reafirmó su "respeto y apoyo" a la gestión de Tapia en la AFA y agregó: "Es excelente la gestión de Chiqui Tapia en la AFA, en la Confederación Sudamericana y en FIFA. Tiene el apoyo de todos sus pares de la Conmebol".

Domínguez y Tapia, junto al presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino, participaron del encuentro de jugadores legendarios realizado en el estadio "Drive Pink" de la ciudad de Fort Lauderdale, un espacio del Inter Miami, donde juega el astro argentino Lionel Messi.

Se trató de un evento antesala del sorteo de la edición 48 de la Copa América, que se celebrará mañana desde las 21:30 (hora argentina) en el complejo James L. Knight Center de Miami.

Los tres dirigentes compartieron el terreno de juego en el estadio del Inter Miami, donde el "Chiqui" Tapia apenas pudo jugar siete minutos del partido tras lesionarse en el inicio, cuando se resintió de una fascitis plantar y fue reemplazado por el atleta jamaiquino Usain Bolt.

"Inolvidable la experiencia de jugar en el estadio donde juega Leo (Messi) y con los cracks de toda la vida de nuestro fútbol. Es un honor y una experiencia única", reconoció el ex presidente de Olimpia de Paraguay.

"'Chiqui' es un crack pero se lesionó muy rápido de todas maneras", bromeó Domínguez. (Télam)