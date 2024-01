El primer Grand Slam del año se inicia en Melbourne con la participación de siete argentinos

El Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, comenzará hoy en Melbourne con la presencia de siete tenistas argentinos en individuales y del serbio Novak Djokovic como máxima estrella y defensor del título.

Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Pedro Cachín, Facundo Díaz Acosta, Tomás Etcheverry, Federico Coria, en el cuadro principal masculino, y Nadia Podoroska como única representante argentina en el single femenino, formarán parte del abierto australiano, que se juega sobre superficie rápida y reparte cerca de 58 millones de dólares en premios.

El primero en debutar será Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 22 del ranking mundial de la ATP, frente al australiano Dane Sweeny (257), que proviene de la qualy, este domingo cerca de la medianoche argentina -hay 14 horas de diferencia- en el John Cain Arena. ESPN y Star+ transmitirá los partidos.

A continuación, en esa misma cancha, Facundo Díaz Acosta (93) tendrá como rival en el estreno al estadounidense Taylor Fritz (12).

El bonaerense Sebastián Báez (26) jugará en el tercer turno de la cancha 1573 Arena del Melbourne Park frente al estadounidense JJ Wolf (54), mientras que el cordobés Pedro Cachín (72) enfrentará en el segundo turno de la cancha 17 al neerlandés Jasper de Jong (148).

El lunes se presentarán el platense Tomás Etcheverry (30) frente al experimentado británico Andy Murray (ex N°1 y actual 44) en el Kia Arena; el rosarino Federico Coria (85) contra el chino Zhizhen Zhang (53) en el court 7 y la rosarina Nadia Podoroska (63) ante Tamara Zidansek (99), en el primer turno de la cancha 8, desde las 21 -hora argentina- por ESPN y Star+.

Julia Riera (123) estuvo muy cerca de la clasificación y de ser la segunda argentina en el cuadro junto con Podoroska. La tenista de Pergamino, de 21 años, se impuso ante la canadiense Stacey Fung (239) por 6-1 y 6-4 y a la francesa Elsa Jacquemot (176) por 6-4 y 6-2, aunque en el último encuentro de la qualy no pudo con la estadounidense Katie Volynets (103) por 3-6, 7-6 (5) y 7-5 y se quedó en las puertas del primer Grand Slam de la temporada.

Sin el suizo Roger Federer (retirado) ni el español Rafael Nadal (lesionado) en esta competencia por primera vez en 25 años, el campeón defensor Novak Djokovic -número 1 del mundo- y el español Carlos Alcaraz (2) son los principales candidatos en el Grand Slam que se iniciará mañana y finalizará el 28 de enero.

Djokovic, que es el máximo ganador histórico de títulos de Grand Slam con 24 -10 de ellos en Australia-, comentó de cara a la edición 2024 del torneo que se encuentra recuperado de una molestia en la muñeca y que "yo mismo soy mi principal amenaza y luego vienen los mejores jugadores del mundo".

"Nole" se quedó con el título del Open Australiano 2023 luego de imponerse sobre el griego Stefanos Tsitsipas en la final por 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5). El tenista de 36 años, que el año último también se llevó Roland Garros y el US Open y fue finalista en Wimbledon, buscará su torneo grande número 25 -y el 99 de su carrera en el circuito profesional-. El campeón en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, que en 2022 fue deportado por no vacunarse contra el coronavirus, debutará frente al croata Dino Primizic (178).

Alcaraz, segundo clasificado mundial y que se enfrentará al francés Richard Gasquet en primera ronda, expresó que "le tengo ganas a 2024 y espero que sea igual de bueno que el año pasado".

El español de 20 años buscará sumar su tercer título de Grand Slam después de salir campeón del US Open 2022 y Wimbledon 2023.

Entre las mujeres, la polaca Iga Swiatek sigue siendo la máxima favorita y número uno del ranking de la WTA, mientras que la defensora del título es la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda cabeza de serie en Australia. (Télam)