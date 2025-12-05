Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Atletas de toda la provincia iniciaron este viernes su viaje hacia La Pampa, donde se desarrollarán los Juegos Araucanía 2025 y representarán a Santa Cruz. Autoridades provinciales acompañaron el inicio del viaje en el albergue provincial, en Río Gallegos.

En tanto, el gobernador Claudio Vidal, utilizó sus redes sociales para enviarle a todos los pibes y pibas santacruceños un mensaje de apoyo.

“NUESTROS JÓVENES SANTACRUCEÑOS YA ESTÁN EN CAMINO A LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA”, destacó el mandatario provincial en un mensaje y agregó: “Quiero saludar a todos nuestros deportistas que hoy están viajando a La Pampa para los Juegos de la Araucanía. Sé del esfuerzo que hicieron para llegar hasta acá, de las horas de entrenamiento y del apoyo de sus familias y entrenadores. Por eso, para nosotros ya son un orgullo“.

“Lleven nuestra camiseta con confianza, disfruten esta experiencia y compitan como saben hacerlo: siempre con humildad y con corazón. En cada uno de ustedes viaja un pedacito de Santa Cruz. Estamos acompañándolos y alentándolos. Que disfruten de esta experiencia inolvidable” y remarcó al finalizar “Santa Cruz, un Estado presente”, en virtud de que el Gobierno Provincial apoya política y económicamente el viaje de la delegación para competir, una vez más, en el prestigioso certamen que este año se realiza en La Pampa.