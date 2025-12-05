Your browser doesn’t support HTML5 audio
Atletas de toda la provincia iniciaron este viernes su viaje hacia La Pampa, donde se desarrollarán los Juegos Araucanía 2025 y representarán a Santa Cruz. Autoridades provinciales acompañaron el inicio del viaje en el albergue provincial, en Río Gallegos.
En tanto, el gobernador Claudio Vidal, utilizó sus redes sociales para enviarle a todos los pibes y pibas santacruceños un mensaje de apoyo.
“NUESTROS JÓVENES SANTACRUCEÑOS YA ESTÁN EN CAMINO A LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA”, destacó el mandatario provincial en un mensaje y agregó: “Quiero saludar a todos nuestros deportistas que hoy están viajando a La Pampa para los Juegos de la Araucanía. Sé del esfuerzo que hicieron para llegar hasta acá, de las horas de entrenamiento y del apoyo de sus familias y entrenadores. Por eso, para nosotros ya son un orgullo“.
“Lleven nuestra camiseta con confianza, disfruten esta experiencia y compitan como saben hacerlo: siempre con humildad y con corazón. En cada uno de ustedes viaja un pedacito de Santa Cruz. Estamos acompañándolos y alentándolos. Que disfruten de esta experiencia inolvidable” y remarcó al finalizar “Santa Cruz, un Estado presente”, en virtud de que el Gobierno Provincial apoya política y económicamente el viaje de la delegación para competir, una vez más, en el prestigioso certamen que este año se realiza en La Pampa.

Claudio Vidal juegos-araucania

