"El Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser", admitió De Paul sobre su presente

El volante argentino Rodrigo De Paul analizó su presente en el Atlético de Madrid, donde cumplió con destacadas actuaciones en los últimos partidos y reconoció que "el Rodrigo que se está empezando a ver" es el que "tiene que ser".

"Mis compañeros y el entrenador me dieron la confianza. Me exigía que tenía que dar un paso adelante y se ha empezado a ver", aseguró el volante campeón del mundo con el seleccionado argentino, desde la sala de conferencias del Al Nassr, en Arabia Saudita, en la previa del partido que disputará este miércoles ante el Real Madrid, por las semifinales de la Supercopa de España.

En la misma línea, agregó: "Los últimos partidos me sentí de la manera que quería sentirme, y poder ayudar al equipo es muy importante para mí. El Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser".

Con respecto al encuentro frente a Real Madrid, que se disputará desde las 16 en el Al -Awwal Stadium, De Paul expresó: "A mí siempre me gustó enfrentarme a los mejores y el Real Madrid es uno de los mejores equipos. Eso obviamente supone un desgaste físico y mental, pero también te lleva a saber dónde estás. Al final, para nosotros son los partidos más lindos, nos encantan este tipo de encuentros y, si tenemos que jugar varias veces, bienvenido sea".

El partido contra el "Merengue" será el primero de una serie de tres clásicos, que continuará la próxima semana con los octavos de la Copa del Rey y en febrero con la Liga. (Télam)