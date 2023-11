El seleccionado Sub-23 de Argentina fue goleado por Japón 5 a 2 en un amistoso

El seleccionado Sub-23 de fútbol de la Argentina, dirigido por Javier Mascherano y que se prepara para el Preolímpico de Venezuela 2024, perdió hoy ante Japón por 5 a 2, en un partido amistoso jugado en el Estadio IAI Nihondara, en la ciudad de Shizuoka.

Los goles de equipo argentino fueron convertidos por Pablo Solari (River Plate) (1-0) y Thiago Almada ( Atlanta United, de Estados Unidos), mientras que los japoneses marcaron por intermedio de Kein Sato, Yuito Suzuki (2), Yuta Matsumura y Shio Fucuda.

Argentina estuvo al frente por 2 a 1 hasta los 50 minutos pero los asiáticos fueron arrolladores en el tramo final del encuentro, que tendrá su desquite el martes próximo, convirtiendo cuatro goles en 22 minutos.

Argentina formó con: Fabricio Iacovich; Santiago Simón (luego Gonzalo Luján), Marco Di Césare, Bruno Amione y Gastón Ávila (Lucas Esquivel); Rodrigo Villagra (Bruno Zapelli); Carlos Alcaraz (Federico Redondo), Thiago Almada y Facundo Buonanotte (Nicolás Paz); Pablo Solari y Luciano Gondou (Luis Vázquez).

Argentina jugará el Preolímpico de Venezuela entre el 20 de enero y 11 de febrero de 2024 integrando el Grupo B junto a Paraguay, Perú, Chile y Uruguay, mientras que en el A participarán Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador.

El certamen será muy exigente, ya que los dos primeros de cada grupo avanzarán a un cuadrangular final y solo los ubicados primero y segundo clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024

Mascherano dirigió al Sub-20 argentino en el sudamericano de Colombia, no logró clasificarlo para el Mundial de Indonesia, que finalmente no organizó el evento que pasó a celebrarse en Argentina con el seleccionado albiceleste jugándolo como organizador.

En el mundial el equipo de Mascherano fue eliminado en octavos de final al caer ante Nigeria (2-0), desempeño que motivó la renuncia del entrenador.

No obstante, luego de un pedido de la AFA a través de su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, y de la intervención del entrenador del seleccionado campeón mundial Lionel Scaloni, Mascherano revisó su postura y aceptó continuar como DT del Sub-23. (Télam)