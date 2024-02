El TC inaugura una nueva era en El Calafate

El Turismo Carretera (TC) no sólo pondrá en marcha este fin de semana el campeonato número 87 de su historia sino también inaugurará una suerte de nueva era entre sus marcas, con nuevos modelos de carrocería que le darán un particular atractivo.

Cuarenta y dos pilotos participarán este domingo de la competencia inicial del certamen, que se llevará a cabo en el autódromo Enrique Freile, de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El campeón vigente, el paranaense Mariano Werner, será uno de los protagonistas de las innovaciones técnicas y exhibirá el Ford Mustang con el que competirá en toda la temporada 2024.

El entrerriano comandará una nueva unidad del DTA Racing, con motorización de ‘Rody’ Agud y un armado que terminó de concretarse en el Fadel Memo Corse. Otros dos pilotos que lucirán Ford Mustang en esta prueba inicial del torneo son el necochense Juan Bautista De Benedictis (DTA Racing) y Nicolás Trosset (Uranga Racing).

La marca Chevrolet también presentará nuevos modelos Camaro en algunos de sus representantes. Así el marplatense Christian Ledesma utilizará una flamante unidad del Pradecon Racing; el escobarense Marcos Quijada tripulará un automóvil del UR Racing y el cordobés Ricardo Risatti estará al frente de un vehículo del LRD Perfomance.

El bonaerense de Tres Algarrobos, Juan Martín Trucco, será el encargado de llevar el nuevo modelo Challenger al tradicional Dodge, con una unidad del conjunto Di Meglio Competición.

Por su lado, el bonaerense Andrés Jakos competirá con un Toyota Camry Nueva Generación, recientemente finalizado por el Dole Coiro Racing.

Y las nuevas unidades del Torino estarán pilotadas por el sanjuanino Tobías Martínez, último campeón del TC Pista que intervendrá con un automóvil del Trotta Competición, lo mismo que el bonaerense Gastón Ferrante, quien correrá con un vehículo del AyP Competición.

También concursarán con los modelos tradicionales, provisoriamente, el mendocino Julián Santero (Ford); subcampeón de la pasada temporada; el bonaerense Germán Todino (Ford); los uruguayos Mauricio Lambiris (Ford) y Marcos Landa (Torino); el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet); el bonaerense de San Miguel, Otto Fritzler (Dodge).

El santafesino Facundo Ardusso (Chevrolet); el rionegrino José Manuel Urcera (Ford); el loberense Jonatan Castellano (Dodge); el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet); los arrecifeños Valentín Aguirre y Norberto Fontana (ambos con Chevrolet), entre otros.

En tanto, el tandilense Leonel Pernía, el bonaerense Matías Rossi y el juninense Gabriel Ponce de León, entre otros, no formarán parte de la programación de El Calafate. Mientras que los dos primeros no tendrían previsto participar de la más popular categoría automovilística en este 2024, el tres veces campeón de TC 2000 anunció que no concurrió a la carrera inaugural “por una cuestión presupuestaria”.

La fecha en el autódromo santacruceño tendrá -al menos- diez representantes menos que en la edición 2023, cuando la victoria quedó en manos del mendocino Santero (Ford), en abril pasado y por la cuarta competencia del torneo.

A partir de mañana se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamiento al trazado de 3.677 metros de extensión. Serán a las 13.05 y 15.00, respectivamente.

El sábado habrá otras tres sesiones de ensayos, a las 9.20, 11.10 y 13.10, mientras que la prueba de clasificación está estipulada para las 16.05.

La final del domingo, en tanto, comenzará a las 12.55, luego de concretarse las tres series: a las 10.05, 10.30 y 10.55. (Télam)